Le Gresini MotoE Team s'attaque à nouveau au titre mondial

Dans le cadre de la présentation du team Gresini à Riccione, l'équipe MotoE de cette année a également été présentée avec Matteo Ferrari et Alessio Finello. Avec la Ducati V21L, l'équipe compte bien repartir à la conquête du titre.

Tant le concept de couleurs que la mission de l'équipe Felo Gresini MotoE en 2024 ressemblent à ceux de l'année précédente. Avec Matteo Ferrari, on tentera de ramener le titre dans les rangs de la famille Gresini. Pour Ferrari, ce sera la sixième année dans cette structure. Le jeune homme de 26 ans a à son actif des succès remarquables. Après avoir remporté la Coupe lors de sa première année en 2019, il a décroché le titre de vice-champion en 2020, puis la troisième place au classement général entre 2021 et 2023.

"Je suis très heureux d'entamer cette sixième saison ensemble. L'objectif est très clair. Nous devons commencer avec la même vitesse que l'année dernière", a souligné l'Italien pour illustrer ses ambitions. En 2024, Ferrari tentera de faire mieux que ses trois victoires et ses sept podiums de la saison précédente.

Samedi soir, l'équipe a présenté à Riccione, en Italie, le look de sa Ducati V21L de cette année, qui sera utilisée dans le championnat du monde MotoE depuis 2023. Cette année encore, le sponsor principal Felo, un fabricant de scooters électriques, est représenté de manière proéminente sur le carénage.

"La peinture est très belle, quelques petites modifications lui ont apporté la touche finale. Dans le calendrier 2024, il y aura un nouveau circuit, Portimão, qui accueillera la première manche du championnat. Il y aura certainement de nouvelles fonctionnalités sur la machine. J'ai hâte d'aller sur le circuit et de les tester", a commenté Ferrari avec impatience.

Les attentes sont moins élevées pour le 16e de l'année dernière, Alessio Finello. "Je suis fier de partager le box avec Matteo pour la troisième année consécutive. Il est un excellent soutien pour moi et nous nous aidons mutuellement. Je suis impatient de tester la Ducati à Portimão, car c'est une piste spectaculaire. Cette année, nous devons obtenir les résultats que nous méritons. Car au cours des trois dernières années, l'équipe et moi-même avons travaillé dur et nous nous sommes beaucoup investis dans ce projet".

Tests MotoGP d'avant-saison 2024

01 au 03 février : Shakedown Test Sepang (pour les pilotes d'essai, les rookies ainsi que les pilotes sur des marques du groupe "concessions" D)

06 au 08 février : test de Sepang

19 et 20 février : Test du Qatar



Tests MotoGP de la saison 2024

29 avril : Jerez

03 juin : Mugello

09 septembre : Misano



Tests Moto2 de la pré-saison 2024

24 et 25 février : Portimão (test privé)

28 février au 1er mars : Jerez (test IRTA)



Tests Moto3 de la présaison 2024

22 et 23 février : Portimão (test privé)

28 février au 1er mars : Jerez (test IRTA)



Tests MotoE de la présaison 2024

21 au 23 février : Portimão

21 mars : Portimão