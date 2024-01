Il team Gresini MotoE si lancia nuovamente alla conquista del titolo mondiale

Sia lo schema di colori che la missione del Felo Gresini MotoE Team nel 2024 sono simili a quelli dell'anno precedente. Con Matteo Ferrari, l'obiettivo è riportare il titolo tra le fila della famiglia Gresini. Questo è il sesto anno di Ferrari in questa struttura. Il 26enne ha un curriculum notevole. Dopo aver vinto la Coppa nell'anno inaugurale del 2019, si è classificato secondo nel 2020 e terzo assoluto in ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

"Sono molto felice di iniziare questa sesta stagione insieme. L'obiettivo è molto chiaro. Dobbiamo iniziare con lo stesso ritmo dell'anno scorso", ha detto l'italiano, sottolineando le sue ambizioni. Nel 2024 la Ferrari cercherà di migliorare le tre vittorie e i sette podi della stagione precedente.

Sabato sera, a Riccione, la squadra ha presentato il look della Ducati V21L di quest'anno, in uso nel Campionato del Mondo MotoE dal 2023. Anche quest'anno lo sponsor principale Felo, produttore di scooter elettrici, è rappresentato in modo evidente sulla carenatura.

"La verniciatura è molto bella, alcune piccole modifiche hanno dato il tocco finale. Nel calendario 2024 ci sarà una nuova pista, Portimão, dove si terrà la prima prova del campionato. Ci saranno sicuramente delle novità sulla moto. Non vedo l'ora di scendere in pista e provarla", ha commentato Ferrari con trepidazione.

Le aspettative per il 16° pilota dello scorso anno, Alessio Finello, sono inferiori. "Sono orgoglioso di condividere il box con Matteo per il terzo anno consecutivo. È un grande supporto per me e ci aiutiamo a vicenda. Non vedo l'ora di provare la Ducati a Portimão perché è una pista spettacolare. Quest'anno dobbiamo ottenere i risultati che meritiamo. Perché negli ultimi tre anni io e la squadra abbiamo lavorato duramente e ci siamo impegnati molto in questo progetto".

Test MotoGP per la pre-stagione 2024

Dal 01 al 03 febbraio: test di Sepang (per collaudatori, debuttanti e piloti con moto del Gruppo D "concesse").

Dal 06 all'08 febbraio: test di Sepang

19 e 20 febbraio: test in Qatar



Test MotoGP per la stagione 2024

29 aprile: Jerez

03 giugno: Mugello

09 settembre: Misano



Test della Moto2 per la stagione 2024

24 e 25 febbraio: Portimão (test privato)

28 febbraio - 1 marzo: Jerez (test IRTA)



Test Moto3 per il precampionato 2024

22 e 23 febbraio: Portimão (test privato)

28 febbraio - 1 marzo: Jerez (test IRTA)



Test MotoE per il precampionato 2024

Dal 21 al 23 febbraio: Portimão

21 marzo: Portimão