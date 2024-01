A Gresini MotoE Team tenta novamente chegar ao título mundial

Como parte da apresentação da equipa Gresini em Riccione, a formação de MotoE deste ano foi também apresentada com Matteo Ferrari e Alessio Finello. Com a Ducati V21L, a equipa quer voltar a lutar pelo título.

Tanto o esquema de cores como a missão da Felo Gresini MotoE Team em 2024 são semelhantes aos do ano anterior. Com Matteo Ferrari, o objetivo é trazer o título de volta para as fileiras da família Gresini. Este é o sexto ano de Ferrari nesta estrutura. O jovem de 26 anos tem um historial notável. Depois de vencer a Taça no ano inaugural de 2019, foi vice-campeão em 2020 e terceiro na geral em cada um dos anos de 2021 a 2023.

"Estou muito feliz por estar a começar esta sexta época juntos. O objetivo é muito claro. Temos que começar com o mesmo ritmo do ano passado", disse o italiano, enfatizando suas ambições. A Ferrari vai tentar melhorar as suas três vitórias e sete subidas ao pódio da época anterior em 2024.

No sábado à noite, a equipa apresentou o visual da Ducati V21L deste ano, que está a ser utilizada no Campeonato do Mundo de MotoE desde 2023, em Riccione, Itália. O principal patrocinador, Felo, um fabricante de scooters eléctricas, está mais uma vez representado de forma proeminente na carenagem deste ano.

"A pintura é muito bonita, algumas pequenas alterações deram-lhe os toques finais. Haverá uma nova pista no calendário de 2024, Portimão, onde se realizará a primeira ronda do campeonato. Haverá certamente algumas novidades na mota. Mal posso esperar para ir para a pista e testá-la", comentou Ferrari com expetativa.

As expectativas para o 16º classificado do ano passado, Alessio Finello, são mais baixas. "Estou orgulhoso por partilhar as boxes com o Matteo pelo terceiro ano consecutivo. Ele é um grande apoio para mim e ajudamo-nos mutuamente. Mal posso esperar para testar a Ducati em Portimão porque é uma pista espetacular. Este ano temos de obter os resultados que merecemos. Porque nos últimos três anos, a equipa e eu colocámos muito trabalho árduo e empenho neste projeto."

Testes de MotoGP para a pré-época de 2024

01 a 03 de fevereiro: Teste de Sepang (para pilotos de testes, estreantes e pilotos em máquinas do Grupo D "concessões")

06 a 08 de fevereiro: Teste de Sepang

19 e 20 de fevereiro: Teste no Qatar



Testes de MotoGP para a época de 2024

29 de abril: Jerez

03 de junho: Mugello

09 setembro: Misano



Testes de Moto2 para a pré-época de 2024

24 e 25 de fevereiro: Portimão (teste privado)

28 de fevereiro a 1 de março: Jerez (teste IRTA)



Testes de Moto3 para a pré-época de 2024

22 e 23 de fevereiro: Portimão (teste privado)

28 de fevereiro a 1 de março: Jerez (teste IRTA)



Testes de MotoE para a pré-época de 2024

21 a 23 de fevereiro: Portimão

21 de março: Portimão