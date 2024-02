MotoE 2024: Andrea Mantovani a bordo da Forward

Enquanto o shakedown do MotoGP já está a decorrer, a época de 2024 do MotoE começa dentro de pouco menos de três semanas com os primeiros testes. O grupo de pilotos está quase completo.

Enquanto a Trackhouse Racing assumiu as duas vagas de MotoGP da RNF, a Forward Racing vai substituir a equipa de Razlan Razali no Campeonato do Mundo de MotoE. Giovanni Cuzari fez o anúncio em dezembro e a apresentação oficial está agendada para 8 de fevereiro no Club 55 em Milão.

Andrea Mantovani já é o primeiro piloto da equipa Forward MotoE: foi o próprio italiano de 29 anos que o anunciou através dos seus canais nas redes sociais. No ano passado, obteve duas vitórias no MotoE com as cores da RNF e terminou o campeonato do mundo no 8º lugar da classificação final.

Maria Herrera está a ser discutida como companheira de equipa de Mantovani; o espanhol de 27 anos deixou a equipa Aspar no final da época passada, após cinco anos juntos.

A lista de participantes no Campeonato do Mundo de MotoE de 2024

Felo Gresini: Matteo Ferrari, Alessio Finello

MTHelmets-MSi: Oscar Gutierrez, Miquel Pons

LCR E-Team: Eric Granado, Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo, Lukas Tulovic

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone, Nicholas Spinelli

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi, Massimo Roccoli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres, Kevin Zannoni

Forward Racing: Andrea Mantovani, Maria Herrera?

Aruba.it: Pilotos ainda em aberto

Testes de MotoE para a pré-época de 2024

21 a 23 de fevereiro: Portimão

21 de março: Portimão

O calendário do Campeonato do Mundo de MotoE de 2024

23 de março: Portimão/Portugal

11 de maio: Le Mans/França

25 maio: Catalunha/Espanha

01 junho: Mugello/Itália

29 de junho: Assen/Países Baixos

06 julho: Sachsenring/Alemanha

17 de agosto: Red Bull Ring/Áustria

07 setembro: Misano/Itália