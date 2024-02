Nouvelle équipe MotoE : avec une ancienne star du championnat du monde Superbike

L'année dernière, le team Aruba, composé d'Alvaro Bautista et de Nicolo Bulega, a remporté le titre en championnat du monde Superbike et Supersport. Au cours des dernières saisons, la troupe a également participé à plusieurs reprises au championnat du monde MotoGP avec une wild card, grâce au pilote d'essai Ducati Michele Pirro. En 2024, nous verrons l'équipe de Stefano Cecconi participer pour la première fois au championnat du monde MotoE.

"L'équipe Aruba Cloud MotoE représente la synergie de deux mondes - la technologie et le sport - unis par leur engagement en faveur de l'innovation durable. Le cloud représente l'avenir de l'informatique, tout comme les véhicules électriques et le MotoE représentent l'avenir du secteur des sports mécaniques", a commenté le chef d'équipe Cecconi. "Le MotoE sera pour nous un avant-poste où nous pourrons expérimenter et développer des technologies edge-cloud. Comme l'électromobilité, cette technologie sera dans un avenir proche la solution pour améliorer les performances et l'efficacité des services existants et en développer de nouveaux".

Chaz Davies a terminé cinq fois dans le top 3 du championnat du monde de Superbike, dont trois fois en tant que vice-champion du monde. Il a remporté 32 courses et s'est hissé sur 99 podiums. Il a été champion en 2011 dans la catégorie Supersport, mais jamais en Superbike, bien qu'il ait été victorieux sur Aprilia, BMW et principalement Ducati. Après la saison 2021, celui qui aura 37 ans le 10 février prochain a mis un terme à son illustre carrière en championnat du monde de Superbike et a depuis couru en championnat du monde d'endurance, tout en travaillant comme riding-coach pour Aruba.

"Je voudrais tout d'abord remercier Stefano Cecconi et Aruba pour la confiance qu'ils m'ont accordée", a déclaré Davies à l'occasion de son engagement. "Notre longue relation s'est développée de nombreuses façons différentes, d'abord sur la piste avec la Superbike, puis dans le rôle de coach de pilotes au cours des deux dernières saisons fantastiques. 2024 sera ma dixième année de collaboration avec Aruba, qui me remplit de fierté. J'attends avec impatience ce nouveau chapitre, qui n'existera que parce que j'ai déjà eu la chance de piloter la Ducati V21L. J'ai en tout cas pris beaucoup de plaisir à piloter cette moto innovante. C'est avec un grand enthousiasme que je retourne sur la piste".



Davies aura pour coéquipier l'Italien Armando Pontone.

Depuis 2023, des machines monotypes Ducati sont utilisées dans le championnat du monde MotoE. La saison débute le 21-23 mars à Portimao, le calendrier comprend huit sites et 16 courses. Tous les événements se déroulent dans le cadre du MotoGP.



La présentation de l'équipe aura lieu le 7 mars à l'auditorium d'Aruba, dans le centre mondial de données en nuage de Ponte San Pietro.