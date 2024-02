Nuovo team MotoE: con l'ex stella del campionato mondiale Superbike

Lo scorso anno, il team Aruba ha vinto i titoli mondiali Superbike e Supersport con Alvaro Bautista e Nicolo Bulega. Nelle ultime stagioni la squadra ha anche partecipato più volte al Campionato del Mondo MotoGP con il collaudatore Ducati Michele Pirro in qualità di wildcard. Nel 2024, la squadra di Stefano Cecconi parteciperà per la prima volta al Campionato del Mondo MotoE.

"L'Aruba Cloud MotoE Team rappresenta la sinergia di due mondi - la tecnologia e lo sport - uniti dall'impegno per l'innovazione sostenibile. Il cloud rappresenta il futuro dell'IT, così come i veicoli elettrici e la MotoE sono il futuro del settore motoristico", ha commentato il Team Principal Cecconi. "La MotoE sarà per noi un avamposto per sperimentare e sviluppare le tecnologie edge cloud. Come per l'elettromobilità, questa tecnologia sarà la soluzione nel prossimo futuro per migliorare le prestazioni e l'efficienza dei servizi esistenti e svilupparne di nuovi."

Chaz Davies ha concluso il campionato mondiale Superbike nei primi tre posti per cinque volte, tre volte come secondo classificato. Ha vinto 32 gare e conquistato 99 podi. È diventato campione nella classe Supersport nel 2011, ma mai nella Superbike, anche se ha vinto con Aprilia, BMW e soprattutto Ducati. Dopo la stagione 2021, il 37enne ha chiuso la sua illustre carriera nel campionato mondiale Superbike il 10 febbraio e da allora ha corso nel campionato mondiale Endurance e ha lavorato come allenatore di guida per Aruba.

"Innanzitutto, vorrei ringraziare Stefano Cecconi e Aruba per la fiducia che hanno riposto in me", ha dichiarato Davies in occasione del suo ingaggio. "Il nostro lungo rapporto si è sviluppato in molti modi diversi, prima in pista con la Superbike, poi nel ruolo di rider coach nelle ultime due fantastiche stagioni. Il 2024 sarà il mio decimo anno di collaborazione con Aruba e questo mi riempie di orgoglio. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo, che esisterà solo perché ho già avuto la possibilità di guidare la Ducati V21L. Mi sono sicuramente divertito molto a guidare questa moto innovativa. Torno in pista con grande entusiasmo".



Davies ha come compagno di squadra l'italiano Armando Pontone

Le moto standardizzate Ducati sono utilizzate nel Campionato del Mondo MotoE dal 2023. La stagione prenderà il via il 21-23 marzo a Portimao, con otto sedi e 16 gare in calendario. Tutti gli eventi si svolgono nell'ambito del MotoGP.



La presentazione della squadra avrà luogo il 7 marzo nell'Auditorium Aruba presso il centro dati cloud globale di Ponte San Pietro.