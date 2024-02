Nova equipa de MotoE: com uma antiga estrela do Campeonato do Mundo de Superbike

Na época de 2024, a equipa italiana Aruba, vencedora do Campeonato do Mundo de Superbike e Supersport em 2023, vai participar pela primeira vez no MotoE. Com Chaz Davies, foi contratado um piloto bem conhecido.

No ano passado, a equipa de Aruba ganhou os títulos do Campeonato do Mundo de Superbike e Supersport com Alvaro Bautista e Nicolo Bulega. A equipa também competiu no Campeonato do Mundo de MotoGP várias vezes nas últimas épocas com o piloto de testes da Ducati, Michele Pirro, como wildcard. Em 2024, veremos a equipa de Stefano Cecconi no Campeonato do Mundo de MotoE pela primeira vez.

"A Aruba Cloud MotoE Team representa a sinergia de dois mundos - tecnologia e desporto - unidos pelo seu compromisso com a inovação sustentável. A nuvem representa o futuro das TI, tal como os veículos eléctricos e o MotoE são o futuro do sector do desporto motorizado", comentou o Chefe de Equipa Cecconi. "O MotoE funcionará como um posto avançado para experimentarmos e desenvolvermos tecnologias de nuvem de ponta. Tal como a electromobilidade, esta tecnologia será a solução num futuro próximo para melhorar o desempenho e a eficiência dos serviços existentes e desenvolver novos serviços."

Chaz Davies terminou o Campeonato do Mundo de Superbike no top 3 cinco vezes, três vezes como vice-campeão. Venceu 32 corridas e conquistou 99 lugares no pódio. Tornou-se campeão na classe Supersport em 2011, mas nunca nas Superbikes, embora tenha sido vitorioso na Aprilia, BMW e predominantemente na Ducati. Após a temporada de 2021, o piloto de 37 anos terminou a sua ilustre carreira no Campeonato do Mundo de Superbike a 10 de fevereiro e, desde então, tem corrido no Campeonato do Mundo de Endurance e trabalhado como treinador de pilotagem para a Aruba.

"Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Stefano Cecconi e à Aruba pela confiança que depositaram em mim", disse Davies por ocasião da sua assinatura. "A nossa longa relação desenvolveu-se de muitas formas diferentes, primeiro na pista com a Superbike, depois no papel de treinador de pilotos nas duas últimas épocas fantásticas. 2024 será o meu décimo ano de trabalho com a Aruba, o que me enche de orgulho. Estou realmente ansioso por este novo capítulo, que só existirá porque já tive a oportunidade de pilotar a Ducati V21L. Diverti-me imenso a conduzir esta moto inovadora. Regresso à pista de corrida com grande entusiasmo."



Davies tem o italiano Armando Pontone como companheiro de equipa

As motos normalizadas da Ducati são utilizadas no Campeonato do Mundo de MotoE desde 2023. A época arranca a 21-23 de março em Portimão, com oito locais e 16 corridas no calendário. Todos os eventos têm lugar no âmbito do MotoGP.



A apresentação da equipa terá lugar a 7 de março, no Auditório Aruba, no centro global de dados em nuvem em Ponte San Pietro.