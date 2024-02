Lukas Tulovic : Voici ses adversaires

La moto est la même que l'année dernière pour les neuf équipes. La Ducati V21L développe 150 ch et 140 Nm pour 225 kg en ordre de marche. La vitesse de pointe est estimée à 275 km/h et les pneus Michelin sont toujours utilisés. Depuis la saison dernière, le MotoE a le statut officiel de championnat du monde. Le champion en titre est Mattia Casadei (LCR), son coéquipier est le Brésilien Eric Granado.

Au sein de l'équipe allemande Dynavolt Intact GP, Lukas Tulovic est accompagné de l'Espagnol Hector Garzo, que l'on connaît pour avoir participé à 35 courses de Moto2 (et pour être monté sur le podium à Valence en 2020, à la deuxième place entre le vainqueur Jorge Martín et Marco Bezzecchi). Nous verrons également un véritable héros de la course en 2024 dans le championnat du monde MotoE : Chaz Davies, qui a fêté ses 37 ans samedi dernier, troque la Ducati Panigale avec laquelle il a couru en championnat du monde Superbike jusqu'en 2021 contre une V21L électrique dans l'équipe d'Aruba Cloud.

Maria Herrera reste elle aussi dans la série : La seule femme du paddock ne roulera toutefois plus pour Aspar en 2024, mais pour le Klint Forward Factory Racing Team.

En 2024, il y aura 8 week-ends de course avec 16 manches au total, toutes en Europe. Une nouveauté dans le calendrier est le début de la saison au Portugal.

Calendrier

23 mars Portugal

11 mai Le Mans

25 mai Barcelone

1er juin Mugello

29 juin Assen

6 juillet Sachsenring

17 août Red Bull Ring

7 septembre Misano

Liste de départ

3 Lukas Tulovic GER Dynavolt Intact GP MotoE™

4 Hector Garzo ESP Dynavolt Intact GP MotoE™

6 Maria Herrera ESP Klint Forward Factory Team

7 Chaz Davies GBR Aruba Cloud MotoE™ Racing Team

9 Andrea Mantovani ITA Klint Forward Factory Team

11 Matteo Ferrari ITA Felo Gresini MotoE™

21 Kevin Zannoni ITA Openbank Aspar Team

29 Nicolas Spinelli ITA Tech3 E-Racing

34 Kevin Manfredi ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse

40 Mattia Casadei ITA LCR E-Team

51 Eric Granado BRA LCR E-Team

55 Massimo Roccoli ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse

61 Alessandro Zaccone ITA Tech3 E-Racing

71 Miquel Pons ESP Axxis-MSI

72 Alessio Finello ITA Felo Gresini MotoE™

80 Armando Pontone ITA Aruba Cloud MotoE™ Racing Team

81 Jordi Torres ESP Openbank Aspar Team

99 Oscar Gutierrez ESP Axxis-MSI