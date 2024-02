Lukas Tulovic: ecco i suoi avversari

La moto è la stessa per tutti e nove i team dell'anno scorso. La Ducati V21L ha 150 CV e 140 Nm, con un peso pronto per la guida di 225 kg. La velocità massima è di 275 km/h e la moto continua a montare pneumatici Michelin. La MotoE ha ottenuto lo status di campionato mondiale ufficiale dalla scorsa stagione. Mattia Casadei (LCR) inizierà la stagione come campione in carica; il suo compagno di squadra è il brasiliano Eric Granado.

Il team tedesco Dynavolt Intact GP sarà affiancato da Lukas Tulovic e dallo spagnolo Hector Garzo, che conosciamo da 35 gare di Moto2 (e un podio a Valencia 2020 come secondo classificato tra il vincitore Jorge Martín e Marco Bezzecchi). Nel 2024 vedremo anche un vero e proprio cavallo di battaglia nel Campionato del Mondo MotoE: Chaz Davies, che ha compiuto 37 anni sabato scorso, cambierà la Ducati Panigale, che ha guidato nel Campionato mondiale Superbike fino al 2021, con una V21L elettrica del team Aruba Cloud.

Anche Maria Herrera rimarrà nella serie: L'unica donna del paddock non correrà più per Aspar nel 2024, ma per il Klint Forward Factory Racing Team.

Nel 2024 ci saranno 8 weekend di gara per un totale di 16 round, tutti in Europa. Una novità del calendario è l'apertura della stagione in Portogallo.

Il calendario

23 marzo Portogallo

11 maggio Le Mans

25 maggio Barcellona

1 giugno Mugello

29 giugno Assen

6 luglio Sachsenring

17 agosto Red Bull Ring

7 settembre Misano

Campo di partenza

3 Lukas Tulovic GER Dynavolt Intact GP MotoE™

4 Hector Garzo ESP Dynavolt Intact GP MotoE™

6 Maria Herrera ESP Klint Forward Factory Team

7 Chaz Davies GBR Aruba Cloud MotoE™ Racing Team

9 Andrea Mantovani ITA Klint Forward Factory Team

11 Matteo Ferrari ITA Felo Gresini MotoE™

21 Kevin Zannoni ITA Openbank Aspar Team

29 Nicolas Spinelli ITA Tech3 E-Racing

34 Kevin Manfredi ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse

40 Mattia Casadei ITA LCR E-Team

51 Eric Granado BRA LCR E-Team

55 Massimo Roccoli ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse

61 Alessandro Zaccone ITA Tech3 E-Racing

71 Miquel Pons ESP Axxis-MSI

72 Alessio Finello ITA Felo Gresini MotoE™

80 Armando Pontone ITA Aruba Cloud MotoE™ Racing Team

81 Jordi Torres ESP Openbank Aspar Team

99 Oscar Gutierrez ESP Axxis-MSI