Lukas Tulovic: Estes são os seus adversários

A moto é a mesma para todas as nove equipas do ano passado. A Ducati V21L tem 150 cv e 140 Nm com um peso pronto a conduzir de 225 kg. A velocidade máxima é indicada como 275 km/h e a mota continua a correr com pneus Michelin. A MotoE tem o estatuto oficial de campeonato do mundo desde a época passada. Mattia Casadei (LCR) vai começar a época como o campeão em título; o seu companheiro de equipa é o brasileiro Eric Granado.

A equipa alemã Dynavolt Intact GP terá a companhia de Lukas Tulovic e do espanhol Hector Garzo, que conhecemos de 35 corridas de Moto2 (e de um pódio em Valência 2020 como segundo classificado entre o vencedor Jorge Martín e Marco Bezzecchi). Também veremos um verdadeiro cavalo de batalha no Campeonato do Mundo de MotoE em 2024: Chaz Davies, que fez 37 anos no sábado passado, vai trocar a Ducati Panigale, com que correu no Campeonato do Mundo de Superbike até 2021, por uma V21L eléctrica na equipa Aruba Cloud.

Maria Herrera também permanecerá na série: No entanto, a única mulher no paddock já não vai correr pela Aspar em 2024, mas sim pela Klint Forward Factory Racing Team.

Em 2024, haverá 8 fins-de-semana de corridas com um total de 16 rondas, todas na Europa. A novidade no calendário é a abertura da época em Portugal.

Calendário

23 de março Portugal

11 de maio Le Mans

25 de maio Barcelona

1 de junho Mugello

29 de junho Assen

6 de julho Sachsenring

17 de agosto Red Bull Ring

7 de setembro Misano

Campo de partida

3 Lukas Tulovic GER Dynavolt Intact GP MotoE™

4 Hector Garzo ESP Dynavolt Intact GP MotoE™

6 Maria Herrera ESP Klint Forward Factory Team

7 Chaz Davies GBR Aruba Cloud MotoE™ Racing Team

9 Andrea Mantovani ITA Klint Forward Factory Team

11 Matteo Ferrari ITA Felo Gresini MotoE™

21 Kevin Zannoni ITA Openbank Aspar Team

29 Nicolas Spinelli ITA Tech3 E-Racing

34 Kevin Manfredi ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse

40 Mattia Casadei ITA LCR E-Team

51 Eric Granado BRA LCR E-Team

55 Massimo Roccoli ITA Ongetta SIC58 Squadra Corse

61 Alessandro Zaccone ITA Tech3 E-Racing

71 Miquel Pons ESP Axxis-MSI

72 Alessio Finello ITA Felo Gresini MotoE™

80 Armando Pontone ITA Aruba Cloud MotoE™ Racing Team

81 Jordi Torres ESP Openbank Aspar Team

99 Oscar Gutierrez ESP Axxis-MSI