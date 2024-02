Il calendario dei test 2024 di Lukas Tulovic e Co.

Il Campionato del Mondo MotoE 2024 prende il via con il primo evento MotoGP in Europa, il GP del Portogallo dal 22 al 24 marzo. Le altre classi del GP daranno il via alla stagione 2024 dall'8 al 10 marzo sotto i riflettori di Doha.

Prima di allora, ci sono ancora diversi test in calendario: la MotoE si preparerà per la nuova stagione per un totale di quattro giorni a Portimão. Il primo test di tre giorni inizia oggi, mercoledì, e offre a Lukas Tulovic (Dynavolt Intact GP) la prima opportunità di familiarizzare con la Ducati V21L. Nel 2021, il pilota di Eberbach ha vinto la gara di MotoE a Spielberg in sella alla Energica Ego Corsa.

Il 21 marzo, poco prima dell'inizio della stagione, i piloti della classe elettrica potranno dare il tocco finale al loro allenamento all'Autódromo Internacional do Algarve.

Per le classi Moto3 e Moto2 è previsto un test IRTA congiunto dal 28 febbraio al 1° marzo a Jerez, prima dell'inizio della stagione. Un test privato (in giorni separati) si terrà prima a Portimão.

Test MotoE per la pre-stagione 2024

Dal 21 al 23 febbraio: Portimão

21 marzo: Portimão

Test Moto3 per il precampionato 2024

22 e 23 febbraio: Portimão (test privato)

28 febbraio-1 marzo: Jerez (test IRTA)

Test Moto2 per la pre-stagione 2024

24 e 25 febbraio: Portimão (test privato)

28 febbraio - 1 marzo: Jerez (test IRTA)