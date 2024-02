O calendário de ensaios de 2024 para Lukas Tulovic e Co.

A classe MotoGP já completou os seus dois testes de pré-época, agora os pilotos das classes MotoE, Moto3 e Moto2 estão a entrar na fase decisiva de preparação para a época do Campeonato do Mundo de 2024.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

O Campeonato do Mundo de MotoE de 2024 arranca com o primeiro evento de MotoGP na Europa, o GP de Portugal, de 22 a 24 de março. As restantes classes de GP darão início à época de 2024 de 8 a 10 de março sob os holofotes de Doha.

Antes disso, há ainda uma série de testes no calendário: a MotoE vai preparar-se para a nova época durante um total de quatro dias em Portimão. O primeiro teste de três dias começa hoje, quarta-feira, e oferece a Lukas Tulovic (Dynavolt Intact GP) a primeira oportunidade de se familiarizar com a Ducati V21L. Em 2021, o piloto de Eberbach venceu a corrida de MotoE em Spielberg com a Energica Ego Corsa.

No dia 21 de março, pouco antes do início da temporada, os pilotos da classe eléctrica poderão dar os últimos retoques ao seu treino no Autódromo Internacional do Algarve.

Está previsto um teste conjunto IRTA para as classes Moto3 e Moto2 de 28 de fevereiro a 1 de março em Jerez, antes do início da época. Um teste privado (em dias separados) será realizado em Portimão antes do início da época.

Testes de MotoE para a pré-época de 2024

21 a 23 de fevereiro: Portimão

21 de março: Portimão

Testes de Moto3 para a pré-época de 2024

22 e 23 de fevereiro: Portimão (teste privado)

28 de fevereiro a 1 de março: Jerez (teste IRTA)

Testes de Moto2 para a pré-época de 2024

24 e 25 de fevereiro: Portimão (teste privado)

28 de fevereiro a 1 de março: Jerez (teste IRTA)