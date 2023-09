Sandro et Alina Cortese : Le bébé est là !

Des nouvelles réjouissantes de la part de Sandro Cortese : Sa compagne Alina a donné naissance à une petite Carlotta Caterina (3080 grammes, 52 cm) après le GP de Misano. La date de l'accouchement devait, selon le planning, coïncider avec le GP de Misano, c'est pourquoi le Souabe a d'abord annulé son intervention en tant qu'expert ServusTV. Lorsque les médecins ont estimé que l'heureux événement (initialement calculé pour le 24 septembre) serait encore retardé de quelques jours, le champion du monde Moto3 de 2012 (sur la Red Bull Ajo-KTM) et champion du monde Supersport de 2018 (sur Yamaha) a fait le voyage jusqu'à la côte Adriatique.

"La petite princesse a attendu que je sois à la maison pour venir au monde mercredi soir", a rapporté Sandro Cortese lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "C'est la plus belle émotion que j'ai jamais eue. Tout simplement indescriptible".

Sandro Cortese (33 ans) et son Alina ont appris la grossesse avant le voyage outre-mer du pilote de Berkheim, qui était expert GP pour ServusTV le week-end du 14 au 16 avril sur le "Circuit of The Americas" (COTA) et qui a ensuite fait partie de l'équipe à l'antenne de ServusTV lors de la course du championnat du monde de Superbike à Assen/NL.

"Nous sommes tous les deux très heureux, c'est notre rêve absolu", a décrit le septuple vainqueur de GP. "Nous sommes ensemble depuis six ans maintenant et nous voulions absolument une descendance. La date de naissance a très bien convenu - avant les dernières courses du championnat du monde de Superbike", a ajouté Sandro Cortese. "Tout cela est très excitant. Nous avons commencé à aménager la chambre du bébé et à tout préparer dès le mois d'avril. C'est une période incroyablement agréable. Je me réjouis d'avoir maintenant fondé une petite famille avec Alina".