Sandro e Alina Cortese: Il bambino è qui!

Buone notizie da Sandro Cortese: La sua compagna Alina ha dato alla luce la piccola Carlotta Caterina (3080 grammi, 52 cm) dopo il GP di Misano. La data del parto era prevista in concomitanza con il GP di Misano, motivo per cui lo svevo aveva inizialmente annullato il suo incarico di esperto di ServusTV. Quando i medici hanno detto che il lieto evento (inizialmente calcolato per il 24.9.) sarebbe stato ritardato di qualche altro giorno, il Campione del Mondo Moto3 2012 (su Red Bull Ajo-KTM) e Campione del Mondo Supersport 2018 (su Yamaha) ha fatto il viaggio verso l'Adriatico.

"La piccola principessa ha aspettato che fossi a casa ed è venuta al mondo la sera di metà settimana", ha detto Sandro Cortese a SPEEDWEEK.com. "È la sensazione più bella che abbia mai provato. Semplicemente indescrivibile".

Sandro Cortese (33 anni) e la sua Alina hanno saputo della gravidanza ancora prima del viaggio all'estero del pilota di Berkheim, che ha partecipato come esperto di GP per ServusTV al "Circuit of The Americas" (COTA) nel fine settimana dal 14 al 16 aprile e poi ha fatto parte del team di ServusTV in onda al round del Campionato Mondiale Superbike ad Assen/NL.

"Siamo entrambi al settimo cielo, è il nostro sogno che si realizza", ha descritto il sette volte vincitore del GP. "Stiamo insieme da sei anni e volevamo davvero avere una prole. La data di nascita è stata perfetta, prima delle ultime gare del Campionato Mondiale Superbike", ha aggiunto Sandro Cortese, "È tutto molto emozionante. Abbiamo iniziato ad allestire la nursery e a preparare tutto ad aprile. È un momento incredibilmente bello. Non vedo l'ora di creare una piccola famiglia con Alina".