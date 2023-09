Escándalo: ¿Sam Lowes no obtendrá visado para el GP de la India?

Mientras tanto, casi todos los miembros del equipo GP y los pilotos GP han llegado de Europa a Nueva Delhi. Con una excepción: Sam Lowes no consiguió visado.

El resto de los equipos Honda Racing Corpoattion y KTM también han podido tomar hoy sus vuelos de Europa a la India. Pero el piloto británico del Marc VDS Moto2 Sam Lowes (32) sigue atrapado. El inglés tiene su residencia principal en la Isla de Man por motivos fiscales (como Lewis Hamilton y bastantes ciclistas profesionales de competición). La Isla pertenece al Reino Unido, por lo que Lowes tiene pasaporte británico. Pero, al parecer, las autoridades indias exigieron un pasaporte de la Isla de Man. Tal documento no existe. "Es como pedirle a un ciudadano suizo un pasaporte de Ginebra", se preguntaba uno de los compatriotas del británico.

Dorna e IRTA están haciendo todo lo posible para que Sam Lowes no corra mañana en la India. Cuando los pilotos italianos de MotoGP tuvieron que entrar en cuarentena en Doha antes del GP de Qatar 2020 por el brote de la pandemia de Corona, y el resto de pilotos no, por lo que no habrían podido empezar la temporada, se canceló la categoría de MotoGP en el GP de Qatar. Sólo se celebraron las categorías de Moto3 y Moto2. O todos pueden correr, o nadie puede", declaró entonces el Presidente de la IRTA, Hervé Poncharal.