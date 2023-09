Scandale : Sam Lowes n'obtiendra-t-il pas de visa pour le GP d'Inde ?

Entre-temps, presque tous les membres du team GP et les pilotes GP ont pris la route de l'Europe vers New Delhi. A une exception près : Sam Lowes n'a pas obtenu de visa.

Les autres équipes de Honda Racing Corpoattion et de KTM ont également pu prendre l'avion aujourd'hui entre l'Europe et l'Inde. Mais le pilote britannique de Marc VDS Moto2, Sam Lowes (32 ans), est toujours bloqué. Pour des raisons fiscales, l'Anglais a sa résidence principale sur l'île de Man (comme Lewis Hamilton et plusieurs coureurs professionnels). L'île faisant partie du Royaume-Uni, Lowes possède donc un passeport britannique. Mais les autorités indiennes ont apparemment exigé un passeport de l'île de Man. Or, un tel document n'existe pas. "C'est un peu comme si on demandait un passeport genevois à un Suisse", s'est étonné un compatriote du Britannique.

Dorna et IRTA mettent tout en œuvre pour que Sam Lowes n'arrive pas en Inde demain. En effet, lorsque les pilotes italiens de MotoGP ont dû être mis en quarantaine avant le GP du Qatar 2020 en raison de la pandémie de Corona, tous les autres ont été mis en quarantaine et n'ont donc pas pu participer au début de la saison, la catégorie MotoGP a été supprimée du GP du Qatar. Seules les catégories Moto3 et Moto2 ont été disputées. Soit tout le monde peut participer, soit personne", avait alors déclaré le président de l'IRTA, Hervé Poncharal.