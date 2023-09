Scandalo: Sam Lowes non otterrà il visto per il GP dell'India?

Anche il resto dei team Honda Racing Corpoattion e KTM ha potuto prendere il volo dall'Europa all'India oggi. Ma il pilota britannico della Marc VDS Moto2 Sam Lowes (32) è ancora bloccato. L'inglese ha la sua residenza principale sull'Isola di Man per motivi fiscali (come Lewis Hamilton e molti ciclisti professionisti). L'isola appartiene al Regno Unito, quindi Lowes ha un passaporto britannico. Ma a quanto pare le autorità indiane hanno richiesto un passaporto dell'Isola di Man. Tale documento non esiste. "È come chiedere a un cittadino svizzero un passaporto di Ginevra", si è chiesto un connazionale del britannico.

La Dorna e l'IRTA stanno facendo di tutto per non far partire Sam Lowes domani dall'India. Quando i piloti italiani della MotoGP sono dovuti andare in quarantena a Doha prima del GP del Qatar 2020 a causa dello scoppio della pandemia della Corona, mentre tutti gli altri piloti non l'hanno fatto e quindi non avrebbero potuto iniziare la stagione, la classe MotoGP è stata cancellata dal GP del Qatar. Si sono tenute solo le classi Moto3 e Moto2. O tutti possono correre, o nessuno può farlo", ha dichiarato all'epoca il presidente dell'IRTA Hervé Poncharal.