Escândalo: Será que Sam Lowes não vai obter um visto para o GP da Índia?

Entretanto, quase todos os membros da equipa e pilotos do GP chegaram da Europa a Nova Deli. Com uma exceção: Sam Lowes não conseguiu um visto.

As restantes equipas da Honda Racing Corpoattion e da KTM também puderam apanhar hoje os seus voos da Europa para a Índia. Mas o piloto britânico da Marc VDS Moto2, Sam Lowes (32), ainda está preso. O inglês tem a sua residência principal na Ilha de Man por razões fiscais (tal como Lewis Hamilton e alguns ciclistas profissionais). A ilha pertence ao Reino Unido, pelo que Lowes tem um passaporte britânico. Mas aparentemente as autoridades indianas exigiram um passaporte da Ilha de Man. Esse documento não existe. "É como pedir a um cidadão suíço um passaporte de Genebra", questionou um dos compatriotas do britânico.

A Dorna e a IRTA estão agora a fazer tudo para manter Sam Lowes fora da Índia amanhã. Quando os pilotos italianos de MotoGP tiveram de entrar em quarentena em Doha, antes do GP do Qatar de 2020, devido ao surto da pandemia de Corona, e todos os outros pilotos não o fizeram, pelo que não poderiam começar a época, a classe de MotoGP foi cancelada no GP do Qatar. Apenas se realizaram as classes Moto3 e Moto2. Ou todos podem correr, ou ninguém pode", declarou na altura o Presidente da IRTA, Hervé Poncharal.