Lukas Tulovic (12e) : "Le circuit de Buddh a tout pour plaire".

Le tracé rapide et fluide du Buddh International Circuit (BIC), long de 5,01 km, avec ses huit virages à droite, ses cinq virages à gauche et sa ligne droite opposée de 1,2 km, convient parfaitement à Lukas Tulovic. Lors de la première journée d'entraînement sur ce circuit inconnu de tous, le pilote de 23 ans originaire d'Eberbach s'est classé 11e et 12e lors des deux sessions Moto2.

Au classement général, "Tulo", douzième à 0,809 seconde du meilleur temps du jour de Tony Arbolino (Elf Marc VDS), s'est également maintenu dans le top 14 et donc dans la zone qui lui permettrait d'accéder directement à la Q2. Il faudra toutefois attendre la feuille des temps combinée après la FP3 de samedi matin (6h25 à 6h55 CEST) pour en décider.

Le premier bilan intermédiaire de Tulovic était en tout cas positif vendredi : "C'était une très bonne journée, je suis vraiment content. Je suis sorti et je me suis directement amusé sur la piste. Hier déjà, lors du trackwalk, je me suis dit que le circuit était vraiment difficile avec des passages très exigeants. La fin du deuxième secteur et le troisième secteur en particulier sont très amusants avec des passages rapides et fluides - et je suis aussi rapide à cet endroit".

"La moto a également très bien fonctionné dès le début", a complété le pilote Kalex de l'équipe Liqui Moly Husqvarna IntactGP. "Nous avons commencé avec une base très similaire à celle de Misano. C'était aussi super, l'équipe a pris les bonnes décisions pour la stratégie et les réglages. Cela m'a permis de me sentir à l'aise. C'était un super vendredi", résume Lukas.

L'objectif pour samedi est également clair : "Nous devons faire le maximum lors de chaque séance et, si tout va bien, accéder directement à la deuxième séance de qualification".

Moto2, circuit de Buddh, temps combinés après FP2 (22.9.) :

1. Arbolino, Kalex, 1:52,105 min

2. Acosta, Kalex, + 0,065 sec

3. Ogura, Kalex, + 0,083

4. Vietti, Kalex, + 0,214

5. Chantra, Kalex, + 0,346

6. Gonzalez, Kalex, + 0,504

7. Dixon, Kalex, + 0,537

8. Salac, Kalex, + 0,610

9. Canet, Kalex, + 0,695

10. Ramirez, Kalex, + 0,717

11. Foggia, Kalex, + 0,807

12. Tulovic, Kalex, + 0,809

13. Guevara, Kalex, + 0,810

14. Lowes, Kalex, + 0,842

15. Garcia, Kalex, + 0,857

16e Lopez, Boscoscuro, + 0,881



Les résultats complets sont disponibles sur la base de données de SPEEDWEEK.com.