Lukas Tulovic (12º): "O Circuito de Buddh tem tudo"

Lukas Tulovic, da Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team, ficou muito contente com a sua sexta-feira no primeiro GP da Índia da história do MotoGP e tem como objetivo entrar diretamente para a Q2 no sábado.

O traçado rápido e fluido dos 5,01 quilómetros do Buddh International Circuit (BIC), com as suas oito curvas à direita e cinco à esquerda e uma reta final de 1,2 quilómetros, é adequado para Lukas Tulovic. O piloto de 23 anos de Eberbach terminou em 11º e 12º nas duas sessões de Moto2 no primeiro dia de treinos no circuito, que era desconhecido para todos.

Na classificação geral, "Tulo" foi décimo segundo, a 0,809 segundos do melhor tempo do dia de Tony Arbolino (Elf Marc VDS), também entre os 14 primeiros e, portanto, na faixa que lhe daria entrada direta na Q2. No entanto, isto só será decidido pela tabela de tempos combinados após o FP3 na manhã de Sábado (06.25 a 06.55 CEST).

O primeiro resultado provisório de Tulovic na sexta-feira foi, de qualquer forma, positivo: "Foi um dia muito bom, estou muito contente. Saí e diverti-me logo na pista. Já tinha pensado ontem, durante o trackwalk, que a pista, com as suas secções muito desafiantes, é realmente especial. Especialmente o final do segundo sector e o terceiro sector são muito divertidos com as secções rápidas e fluidas - e eu também sou rápido aí."

"A moto também funcionou muito bem desde o início", acrescentou o piloto da Kalex da Liqui Moly Husqvarna IntactGP Team. "Começámos com uma base que era muito semelhante à de Misano. Isso também foi ótimo, a equipa tomou as decisões certas para a estratégia e para a configuração. Por isso, pude sentir-me confortável. Foi uma super sexta-feira", resumiu Lukas.

O objetivo para sábado também é claro: "Temos de tirar o máximo partido de cada sessão e esperamos passar diretamente para a segunda qualificação."

Moto2, Buddh Circuit, tempos combinados após FP2 (22.9.):

1º Arbolino, Kalex, 1m52,105s.

2º Acosta, Kalex, +0,065 seg.

3º Ogura, Kalex, + 0,083

4º Vietti, Kalex, + 0,214

5º Chantra, Kalex, + 0,346

6º Gonzalez, Kalex, + 0,504

7º Dixon, Kalex, + 0,537

8º Salac, Kalex, + 0,610

9º Canet, Kalex, + 0,695

10º Ramirez, Kalex, + 0,717

11º Foggia, Kalex, + 0,807

12º Tulovic, Kalex, + 0.809

13º Guevara, Kalex, + 0.810

14º Lowes, Kalex, + 0,842

15º Garcia, Kalex, + 0,857

16º Lopez, Boscoscuro, + 0,881



Os resultados completos estão disponíveis na base de dados do SPEEDWEEK.com.