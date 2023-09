India FP3: Lukas Tulovic cade, Gonzalez davanti a tutti

Il pilota del Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team Lukas Tulovic, di Eberbach, Germania, ha subito un infortunio sabato mattina mentre era alla ricerca di un biglietto per la Q2 nel GP d'India di apertura.

Dopo il 12° posto e un buon feeling sull'impegnativo Buddh International Circuit di venerdì, Lukas Tulovic si era prefissato l'obiettivo di entrare direttamente in Q2 per sabato. Tuttavia, nella terza sessione di prove del sabato mattina, è caduto alla curva 7 nelle fasi finali dopo aver fatto registrare il suo miglior tempo personale nel primo settore.

Il tedesco ha dovuto essere curato in pista, quindi la sessione è stata brevemente interrotta con una bandiera rossa. "Il pilota è cosciente", ha detto subito un primo messaggio di via libera. Tulovic è stato portato al centro medico per ulteriori controlli; secondo le prime informazioni, si è ferito alla spalla sinistra.

Per i suoi colleghi della Moto2, la pista è stata riaperta dopo pochi minuti per gli ultimi quattro minuti delle FP3. Il quarto classificato del Campionato del Mondo, Aron Canet, è scivolato nel suo ultimo giro volante alla curva 13 ed è stato quindi costretto a deviare dalla Q1.

Manuel Gonzalez del Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team ha strappato una posizione al leader del Campionato del Mondo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) nel finale. Il secondo classificato del Campionato del Mondo Tony Arbolino (Elf Marc VDS) non è riuscito a migliorarsi rispetto al venerdì, ma ha mantenuto il 9° posto nella classifica combinata dei tempi con il suo miglior risultato del venerdì.

Moto2, Buddh Circuit, tempi combinati dopo le FP2 (23.9.):

1° Gonzalez, Kalex, 1:51.608 min.

2° Acosta, Kalex, + 0,117 sec.

3° Vietti, Kalex, + 0,279

4° Roberts, Kalex, + 0,293

5° Lopez, Boscoscuro, + 0,311

6° Ogura, Kalex, + 0,380

7° Salac, Kalex, + 0,401

8° Foggia, Kalex, + 0,404

9° Arbolino, Kalex, + 0,497

10° Lowes, Kalex, + 0,503

11° Ramirez, Kalex, + 0,513

12° Dixon, Kalex, + 0,515

13° Alcoba, Kalex, + 0,528

14° Chantra, Kalex, + 0,582

15. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,584



Inoltre:

20° Tulovic, Kalex, + 0,899