Índia FP3: Lukas Tulovic despista-se, Gonzalez na frente

O piloto da Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team, Lukas Tulovic, de Eberbach, Alemanha, sofreu uma lesão no sábado de manhã enquanto procurava um lugar na Q2 no GP de abertura da Índia.

Depois do 12º lugar e das boas sensações no exigente Circuito Internacional de Buddh na sexta-feira, Lukas Tulovic tinha como objetivo entrar diretamente para a Q2 no sábado. No entanto, na terceira sessão de treinos livres, no sábado de manhã, caiu na curva 7, nos últimos momentos, depois de ter feito o seu melhor tempo pessoal no primeiro sector.

O alemão teve de ser tratado na pista, pelo que a sessão foi brevemente interrompida com bandeira vermelha. "O piloto está consciente", foi a primeira mensagem de alta imediata. Tulovic foi levado para o centro médico para mais exames; de acordo com a informação inicial, ele lesionou o ombro esquerdo.

Para os seus colegas de Moto2, a pista foi reaberta após alguns minutos para os últimos quatro minutos do FP3. O quarto classificado do Campeonato do Mundo, Aron Canet, escorregou na sua última volta na curva 13 e, por isso, teve de fazer os desvios através da Q1.

Manuel Gonzalez, da Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team, conseguiu um lugar no final da corrida para o líder do Campeonato do Mundo, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo). O segundo classificado do Campeonato do Mundo, Tony Arbolino (Elf Marc VDS) não conseguiu melhorar na sexta-feira, mas manteve o 9º lugar na tabela de tempos combinados com o seu melhor tempo de sexta-feira.

Moto2, Buddh Circuit, tempos combinados após FP2 (23.9.):

1º Gonzalez, Kalex, 1:51.608 min.

2º Acosta, Kalex, + 0,117 seg.

3º Vietti, Kalex, + 0,279

4º Roberts, Kalex, + 0,293

5º Lopez, Boscoscuro, + 0,311

6º Ogura, Kalex, + 0,380

7º Salac, Kalex, + 0,401

8º Foggia, Kalex, + 0,404

9º Arbolino, Kalex, + 0,497

10º Lowes, Kalex, + 0,503

11º Ramirez, Kalex, + 0,513

12º Dixon, Kalex, + 0,515

13º Alcoba, Kalex, + 0,528

14º Chantra, Kalex, + 0,582

15. v/d Goorbergh, Kalex, + 0.584



Também:

20º Tulovic, Kalex, + 0.899