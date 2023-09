Inde : victoire du leader du championnat du monde Pedro Acosta - chute de Dixon

La situation de départ avant la course du championnat du monde Moto2 sur le circuit international de Budd à Greater Noida : Jake Dixon de l'équipe GASGAS de Jorge "Aspar" Martinez était en pole position avec 2:01,294 min devant Acosta, Sergio Garcia, Zonta van den Goorbergh, Darryn Binder, Alonso Lopez, Tony Arbolino et Joe Roberts.

Lukas Tulovic s'est fracturé la clavicule gauche lors d'une mauvaise chute lors du troisième entraînement. Il a été opéré à l'Apollo Hospital Jasol de New Delhi et fixé avec une plaque. Il n'est pas encore certain de pouvoir participer au Japon. Le pilote australien du championnat d'Europe Moto2, Senna Agius, est prêt à le remplacer.

Pour rappel, le classement du championnat du monde après le GP de Misano : 1. Acosta 211 points. 2. Arbolino 177. 3. Dixon 146. 4. Canet 116. 5. Lopez 116. 6. Vietti 106. Une chose était déjà certaine avant la course : Pedro Acosta, 34 points devant Arbolino, continuerait son voyage au Japon en tant que leader du championnat. 18 tours par 34 degrés et une humidité extrême attendaient les as de la Moto2 sur la piste de 5,01 km.

Le premier virage est le théâtre de quelques chutes avec Alcoba, Ramirez, Vietti, Hada et Chantra. Dixon prend la première place devant Arbolino, Acosta, Garcia, Binder et Riberts, v/d Goorbergh. Arnolino n'a plus jamais mené un Grand Prix depuis Le Mans. Mais là, il prend la première place. Mais le drapeau rouge sort. Alcoba a déclenché l'accident. Et comme il n'y a pas de machines de rechange, il se peut que tous les participants ne puissent pas repartir au nouveau départ.

Au nouveau départ, le navigateur autrichien Celestino Vietti, blessé, et Hada manquent à l'appel, et Alcoba doit effectuer une pénalité de longue durée en tant que fautif.

1er tour : Ogura chute au virage 4. Canet et Lowes chutent également. Acosta prend la tête devant Garcia, Arbolino et Lopez. Après le premier tour, Acosta mène devant Arbolino, Garcia, Roberts, Lopez et Dixon.

2e tour : Acosta devance déjà Tony Arbolino de 1,6 sec. 3. Garcia devant Roberts, D. Binder, v/d Goorbergh. Mais Dixon et Lopez chutent.

4e tour : Acosta devance déjà Arbolino de 1,9 sec. 1,1 sec derrière, Garcia en troisième position. 4e Roberts devant v/d Goorbergh. Puis le Britannique Jake Dixon, qui s'était relevé après le premier crash et avait continué à rouler, a chuté. D'abord au virage 4, puis au virage 12.

Alcoba n'a pas fait le long lap et reçoit maintenant une deuxième pénalité de long lap.

6e tour : Acosta a distancé Arbolino de 2,1 secondes. 3. Garcia devant Roberts, v/d Goorbergh, Gonzalez, Binder, Baltus, Ramirez, Salac, Foggia et Aldeguer.

8e tour : Acosta devance déjà Arbolino de 2,4 sec. Garcia 2,4 sec derrière. Alcoba s'engage dans le long lap, roule à 5 km/h dans le gravier hors de la piste et se renverse !

10e tour : Acosta a déjà 3,246 sec d'avance sur Arbolino. Garcia et Rberts se disputent violemment la 3e place. 5e place : Gonzalez devant v/d Goorbergh, Binder, Baltus, Ramirez et Salax. 11e Foggia. 12. Aldeguer.

11e tour : Roberts en 3e position.

12e tour : Acosta s'impose devant Arbolino.

Résultat de la course du championnat du monde Moto2 en Inde, 24.9.

1. Acosta, Kalex, 12 rdn

2. Arbolino, Kalex, + 3,543

3. Roberts

4. Garcia

5. Gonzalez

6. v/d Goorbergh

7. D. Binder

8. Baltus

9. Ramnirez

10. Salac

11. foggia

12. aldeguer, boscoscuro

13. Guevara

14. Arenas

15. Kelly