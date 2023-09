India: vittoria del leader del Mondiale Pedro Acosta - Dixon cade

La posizione di partenza prima del round del Campionato Mondiale Moto2 al Budd International Circuit di Greater Noida: Jake Dixon del team GASGAS di Jorge "Aspar" Martinez era in pole position con 2:01.294 min davanti ad Acosta, Sergio Garcia, Zonta van den Goorbergh, Darryn Binder, Alonso Lopez, Tony Arbolino e Joe Roberts.

Lukas Tulovic si è rotto la clavicola sinistra in una brutta caduta nella terza sessione di prove, che è stata fissata con una placca in un'operazione all'Apollo Hospital Jasol di Nuova Delhi. Non si sa ancora se sarà in grado di gareggiare in Giappone. Il pilota australiano del Campionato europeo Moto2 Senna Agius è disponibile come sostituto.

Ricordiamo la classifica del Campionato del Mondo dopo il GP di Misano: 1. Acosta 211 punti. 2° Arbolino 177. 3° Dixon 146. 4° Canet 116. 5° Lopez 116. 6° Vietti 106. Una cosa era già certa prima della gara: Pedro Acosta, con 34 punti di vantaggio su Arbolino, sarebbe andato in Giappone da leader del mondiale. 18 giri a 34 gradi e con un'umidità estrema attendevano gli assi della Moto2 sul circuito di 5,01 km.

Alla prima curva ci sono state alcune cadute con Alcoba, Ramirez, Vietti, Hada e Chantra. Dixon conquista il primo posto davanti ad Arbolino, Acosta, Garcia, Binder e Riberts, v/d Goorbergh. Arnolino non ha mai guidato un Gran Premio dopo Le Mans. Ma ora si aggiudica il primo posto, ma poi esce la bandiera rossa. Alcoba ha provocato un incidente. E poiché non ci sono sostituti, non tutti i partecipanti potrebbero essere in grado di ripartire alla ripartenza.

Alla ripartenza, mancano il velista austriaco Celestino Vietti e Hada, che si è infortunato, e Alcoba deve scontare una penalità di un giro lungo come colpevole.

1° giro: Ogura cade alla curva 4. Cadono anche Canet e Lowes. Acosta passa al comando davanti a Garcia, Arbolino e Lopez. Dopo il primo giro Acosta è in testa davanti ad Arbolino, Garcia, Roberts, Lopez e Dixon.

2° giro: Acosta ha già 1,6 secondi di vantaggio su Tony Arbolino. 3° Garcia davanti a Roberts, D. Binder, v/d Goorbergh. Ma poi Dixon e Lopez cadono.

4° giro: Acosta ha già 1,9 secondi di vantaggio su Arbolino. A 1,1 secondi di distanza c'è Garcia al terzo posto. 4° Roberts davanti a v/d Goorbergh. Poi il britannico Jake Dixon, che si era ripreso dopo la prima caduta, è caduto. Prima alla curva 4, poi alla curva 12.

Alcoba non ha completato il giro lungo e ora riceve una seconda penalità per giro lungo.

6° giro: Acosta ha distanziato Arbolino di 2,1 secondi. 3° Garcia davanti a Roberts, v/d Goorbergh, Gonzalez, Binder, Baltus, Ramirez, Salac, Foggia e Aldeguer.

8° giro: Acosta ha già 2,4 secondi di vantaggio su Arbolino. Garcia a 2,4 secondi di distanza. Alcoba entra nel lungo giro, finisce nella ghiaia a lato della pista a 5 km/h e si ribalta!

10° giro: Acosta ha già 3,246 secondi di vantaggio su Arbolino. Garcia e Rberts lottano per il 3° posto. 5° posto: Gonzalez davanti a v/d Goorbergh, Binder, Baltus, Ramirez e Salax. 11° Foggia. 12° Aldeguer.

11° giro: Roberts al 3° posto.

12° giro: Acosta vince davanti ad Arbolino.

Risultato Campionato mondiale Moto2 round India, 24.9.

1° Acosta, Kalex, 12 Rdn

2° Arbolino, Kalex, + 3.543

3° Roberts

4° Garcia

5° Gonzalez

6° v/d Goorbergh

7° D. Binder

8° Baltus

9. ramnirez

10° Salac

11. foggia

12. aldeguer, boscoscuro

13° Guevara

14° Arenas

15. kelly