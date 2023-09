Índia: Vitória do líder do Campeonato do Mundo Pedro Acosta - Dixon despista-se

A turbulenta 13ª ronda da época do Campeonato do Mundo de Moto2 foi ganha pelo líder do campeonato, Pedro Acosta, após o recomeço no Circuito de Buddh.

A posição de partida antes da ronda do Campeonato do Mundo de Moto2 no Budd International Circuit em Greater Noida: Jake Dixon da equipa GASGAS de Jorge "Aspar" Martinez ficou na pole position com 2:01.294 min à frente de Acosta, Sergio Garcia, Zonta van den Goorbergh, Darryn Binder, Alonso Lopez, Tony Arbolino e Joe Roberts.

Lukas Tulovic partiu a clavícula esquerda numa queda feia na terceira sessão de treinos, que foi fixada com uma placa numa operação no Apollo Hospital Jasol em Nova Deli. Ainda não se sabe se estará em condições de competir no Japão. O piloto australiano do Campeonato da Europa de Moto2, Senna Agius, está disponível como substituto.

Para relembrar, a classificação do Campeonato do Mundo após o GP de Misano: 1º Acosta 211 pontos. 2º Arbolino 177. 3º Dixon 146. 4º Canet 116. 5º Lopez 116. 6º Vietti 106. Uma coisa já era certa antes da corrida: Pedro Acosta, com 34 pontos de vantagem sobre Arbolino, viajaria para o Japão como líder do Campeonato do Mundo. 18 voltas com 34 graus e humidade extrema aguardavam os ases da Moto2 na pista de 5,01 km.

Na primeira curva houve algumas quedas com Alcoba, Ramirez, Vietti, Hada e Chantra. Dixon assume o primeiro lugar à frente de Arbolino, Acosta, Garcia, Binder e Riberts, v/d Goorbergh. Arnolino nunca tinha liderado um Grande Prémio desde Le Mans. Mas agora assume o primeiro lugar. Mas depois surge a bandeira vermelha. Alcoba provoca um acidente. E uma vez que não há substitutos, nem todos os participantes podem ser capazes de começar de novo no reinício.

No recomeço, faltam o velejador austríaco Celestino Vietti e Hada, que se lesionaram. Alcoba tem de cumprir uma penalização de longa duração por ser o culpado.

1ª volta: Ogura despista-se na curva 4. Canet e Lowes também se despistam aí. Acosta assume a liderança à frente de Garcia, Arbolino e Lopez. Após a primeira volta, Acosta lidera à frente de Arbolino, Garcia, Roberts, Lopez e Dixon.

2ª volta: Acosta já tem 1,6 segundos de vantagem sobre Tony Arbolino. 3º Garcia à frente de Roberts, D. Binder, v/d Goorbergh. Mas depois Dixon e Lopez despistam-se.

4ª volta: Acosta já tem 1,9 segundos de vantagem sobre Arbolino. 1,1 seg. atrás de Garcia em terceiro lugar. 4º Roberts à frente de v/d Goorbergh. Depois, o britânico Jake Dixon, que tinha recuperado após o primeiro acidente, despista-se. Primeiro na Curva 4, depois na Curva 12.

Alcoba não completou a volta longa e recebe agora uma segunda penalização por volta longa.

6ª volta: Acosta distancia-se de Arbolino por 2,1 seg. 3º Garcia à frente de Roberts, v/d Goorbergh, Gonzalez, Binder, Baltus, Ramirez, Salac, Foggia e Aldeguer.

8ª volta: Acosta já tem 2,4 segundos de vantagem sobre Arbolino. Garcia 2,4 segundos atrás. Alcoba vira na longa volta, entra na gravilha ao lado da pista a 5 km/h e capota!

10ª volta: Acosta já tem 3,246 segundos de vantagem sobre Arbolino. Garcia e Rberts lutam pelo 3º lugar. 5º lugar: Gonzalez à frente de v/d Goorbergh, Binder, Baltus, Ramirez e Salax. 11º Foggia. 12º Aldeguer.

11ª volta: Roberts em 3º lugar.

12ª volta: Acosta vence à frente de Arbolino.

Resultado Campeonato do Mundo de Moto2 ronda Índia, 24.9.

1º Acosta, Kalex, 12 Rdn

2º Arbolino, Kalex, + 3,543

3º Roberts

4º Garcia

5º Gonzalez

6º v/d Goorbergh

7º D. Binder

8º Baltus

9. Ramnirez

10.o Salac

11. Foggia

12. aldeguer, boscoscuro

13.o Guevara

14.o Arenas

15. kelly