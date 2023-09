Buddh Circuit : interruption après le départ de la course Moto2

Comme lors du sprint de la catégorie MotoGP le samedi, le départ de la Moto2 au GP d'Inde aujourd'hui a été marqué par un incident dès le premier virage. Jeremy Alcoba, du team Gresini, a chuté, entraînant quatre de ses collègues dans sa chute.

1er tour : Plusieurs chutes se produisent dans le premier virage avec Alcoba, Ramirez, Vietti, Hada et Chantra. Dixon prend la première place devant Arbolino, Acosta, Garcia, Binder et Riberts, v/d Goorbergh.

Arbolino n'a plus jamais mené un Grand Prix depuis Le Mans. Mais maintenant, il prend la première place. Mais le drapeau rouge sort. Le fautif, Alcoba, est à l'origine de l'accident. Et comme il n'y a pas de machines de rechange, il est possible que tous les participants ne puissent pas repartir au nouveau départ. Pour l'instant, les réparations se font frénétiquement dans les stands.

Il n'est pas certain que la Kalex de Chantra puisse être prête à redémarrer. Et Vietti s'est blessé, sa participation au nouveau départ est également incertaine. Il s'avère alors que Vietti et Hada sont absents lors du nouveau départ, mais que Chantra roule à nouveau sur la grille de départ.

Alcoba doit effectuer une pénalité de longue durée en course.