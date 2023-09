Circuito di Buddh: abbandonato dopo la partenza della gara di Moto2

Come nella volata della classe MotoGP sul Sajstag, anche nel GP d'India di oggi c'è stato un incidente subito dopo la partenza della Moto2, alla prima curva. Jeremy Alcoba del team Gresini è caduto portando con sé quattro colleghi.

1° giro: Alla prima curva si verificano un paio di cadute con Alcoba, Ramirez, Vietti, Hada e Chantra. Dixon conquista il primo posto davanti ad Arbolino, Acosta, Garcia, Binder e Riberts, v/d Goorbergh.

Arbolino non ha mai guidato un Gran Premio dopo Le Mans. Ma ora si aggiudica il primo posto, ma poi esce la bandiera rossa. Il malfattore Alcoba ha causato l'incidente. E poiché non ci sono macchine sostitutive, è possibile che non tutti i partecipanti siano in grado di ripartire alla ripartenza. Al momento, le riparazioni vengono effettuate freneticamente ai box.

Non è certo che la Kalex di Chantra possa essere pronta a correre di nuovo. Vietti si è infortunato e la sua partecipazione alla ripartenza era incerta. Poi si scopre: Vietti e Hada sono assenti alla ripartenza, ma Chantra rientra in griglia.

Alcoba deve scontare una penalità di long-lap in gara.