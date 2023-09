Circuito de Buddh: abandonado após o início da corrida de Moto2

por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

Tal como no sprint da classe MotoGP em Sajstag, houve um incidente logo após a partida da Moto2 no GP da Índia, hoje, na primeira curva. Jeremy Alcoba, da equipa Gresini, caiu e levou quatro colegas com ele.

1ª volta: Ocorrem duas quedas na primeira curva com Alcoba, Ramirez, Vietti, Hada e Chantra. Dixon assume o primeiro lugar à frente de Arbolino, Acosta, Garcia, Binder e Riberts, v/d Goorbergh.

Arbolino nunca tinha liderado um Grande Prémio desde Le Mans. Mas agora, assume o primeiro lugar e, de seguida, surge a bandeira vermelha. O malfeitor Alcoba provoca o acidente. E uma vez que não há máquinas de substituição, é possível que nem todos os participantes consigam arrancar de novo no recomeço. Neste momento, as reparações estão a ser feitas freneticamente nas boxes.

É duvidoso que o Kalex de Chantra possa estar pronto para voltar a correr. Vietti lesionou-se e a sua participação no recomeço era incerta. Mas acontece: Vietti e Hada faltam no recomeço, mas Chantra regressa à grelha.

Alcoba tem de cumprir uma penalização de longa duração na corrida.