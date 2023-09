Pedro Acosta : à grands pas vers le titre de champion du monde

Le GP d'Inde sur le Buddh International Circuit s'est terminé en beauté pour l'équipe Red Bull KTM Ajo Moto2. Pedro Acosta a une fois de plus démontré sa supériorité. Le "requin de Mazarrón" a mené la course, qui a dû être interrompue et redémarrée après un crash massif dans le premier virage, du début à la fin et a fêté une victoire sans appel.

Le jeune Espagnol de 19 ans est bien parti de la ligne de départ et s'est emparé du holeshot pour ensuite rouler à son propre rythme. Le pilote Red Bull KTM Ajo a réalisé le meilleur tour en course et a augmenté son avance à plus de 3,5 secondes pour remporter sa sixième victoire de l'année. Acosta se maintient désormais à 236 points et mène le championnat du monde Moto2 avec 39 points d'avance sur Tony Arbolino.

Bien qu'il souffre toujours de sa blessure à l'épaule et qu'il ait terminé à la dernière place des qualifications pour cette raison, Albert Arenas a remporté deux points au championnat du monde. Sur un circuit exigeant qui a fait des victimes, l'Espagnol a toutefois profité des nombreux abandons. Avec 33 degrés et une humidité élevée qui lui ont tout demandé, il s'est classé 14e et le champion du monde Moto3 2020 occupe également la 14e place au classement du championnat du monde.

"Ce week-end a été un véritable défi pour toutes les équipes et tous les pilotes en raison des températures et du taux d'humidité élevé", a déclaré le team manager Aki Ajo en faisant référence aux conditions extrêmes. "Nous sommes heureux que Pedro ait remporté une nouvelle victoire. Il a une fois de plus montré à quel niveau il se trouve actuellement, à quel point il est concentré et comment il peut toujours maintenir sa constance".

Et d'ajouter : "Nous devons aussi nous réjouir qu'Albert ait pu participer à la course et qu'il ait même fini dans les points. Après sa blessure à Misano, nous n'étions pas sûrs qu'il puisse courir en Inde, mais il a survécu au week-end. Nous espérons que sa blessure le gênera moins la semaine prochaine au Japon".

Résultat de la course du championnat du monde Moto2 en Inde (24.9.) :

1. Acosta, Kalex, 12 rdn en 22:29,844 min.

2. Arbolino, Kalex, + 3,543 sec

3. Roberts, Kalex, + 6,506

4. Garcia, Kalex, + 7,377

5. Gonzalez, Kalex, + 7,903

6. v/d Goorbergh, Kalex, + 11,437

7. D. Binder, Kalex, + 11,644

8. Baltus, Kalex, + 12,225

9. Ramirez, Kalex, + 12,578

10. Salac, Kalex, + 12,790

11. Foggia, Kalex, + 13,262

12. Aldeguer, Boscoscuro, + 14,051

13. Guevara, Kalex, + 15,250

14. Arenas, Kalex, + 20,917

15e Kelly, Kalex, + 23,286

Classement au championnat du monde Moto2 après 13 courses sur 20 :

1. Acosta, 236 points. 2. Arbolino 197. 3. Dixon 146. 4. Canet 116. 5. Lopez 116. 6. Vietti 106. 7. Salac 97. 8. Gonzalez 94. 9. Chantra 89. 10. Aldeguer 88. 11. Garcia 76. 12. Ogura 75. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. Roberts 56. 16. Baltus 47. 17. J. Alcoba 33. 18. Bendsneyder 22. 19. D. Binder 22. 20. Foggia 18. 21. Tulovic 12. 22. Ramirez 11. 23. Pasini 11. 24. v/d Goorbergh 10. 25. Guevara 6. 26. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex 320 points. 2. Boscoscuro 159. 3. Forward 1.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo, 297 points. 2. Elf Marc VDS Racing 271. 3. GT Trevisan SpeedUp 204. 4. Pons Wegow Los40, 192. 5. Idemitsu Honda Team Asia 164. 6. Inde GASGAS Aspar 152. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 130. 8. Fantic Racing 106. 9. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 94. 10. Italtrans Racing 74. 11. Fieten Oli Racing GP 57. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 34. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 11. 15. Forward Team 1.