Pedro Acosta: a passi da gigante verso il titolo di campione del mondo

Il GP d'India al Buddh International Circuit si è concluso in bellezza per il team Red Bull KTM Ajo Moto2. Pedro Acosta ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità. Lo "Squalo di Mazarrón" ha condotto la gara, che ha dovuto essere fermata e riavviata dopo una caduta di massa alla prima curva, dall'inizio alla fine e ha festeggiato una vittoria incontrastata.

Il 19enne spagnolo è scattato bene dalla linea di partenza e ha conquistato l'holeshot, imponendo poi il proprio ritmo. Il pilota del Red Bull KTM Ajo ha fatto segnare il giro più veloce della gara, estendendo il suo vantaggio a più di 3,5 secondi e conquistando la sua sesta vittoria dell'anno. Acosta ha ora 236 punti e guida il Campionato del Mondo Moto2 con 39 punti di vantaggio su Tony Arbolino.

Sebbene soffra ancora per l'infortunio alla spalla e sia quindi arrivato ultimo nelle qualifiche, Albert Arenas ha conquistato due punti nel Campionato del Mondo. Tuttavia, sulla pista impegnativa, che ha mietuto vittime, lo spagnolo ha beneficiato dei numerosi ritiri. Con 33 gradi e un'umidità elevata che gli ha richiesto tutto, ha concluso al 14° posto. Il Campione del Mondo Moto3 2020 occupa anche il 14° posto nella classifica del Campionato del Mondo.

"Questo fine settimana è stato una vera sfida per tutti i team e i piloti a causa delle temperature e dell'elevata umidità", ha dichiarato il team manager Aki Ajo riferendosi alle condizioni estreme. "Siamo felici che Pedro abbia conquistato un'altra vittoria. Ha dimostrato ancora una volta il suo livello attuale, la sua concentrazione e la sua costanza nel tempo".

E ha continuato: "Dobbiamo anche essere felici che Albert abbia potuto partecipare alla gara e che alla fine sia arrivato a punti. Dopo l'infortunio di Misano, non eravamo sicuri che sarebbe stato in grado di correre in India, ma ha superato il weekend. Speriamo che l'infortunio sia meno problematico per lui la prossima settimana in Giappone".

Risultato Campionato mondiale Moto2 round India (24.9.):

1° Acosta, Kalex, 12 Rdn in 22:29.844 min.

2° Arbolino, Kalex, + 3,543 sec.

3° Roberts, Kalex, + 6,506

4° Garcia, Kalex, + 7,377

5° Gonzalez, Kalex, + 7,903

6° v/d Goorbergh, Kalex, + 11,437

7° D. Binder, Kalex, + 11.644

8° Baltus, Kalex, + 12.225

9° Ramirez, Kalex, + 12.578

10° Salac, Kalex, + 12.790

11° Foggia, Kalex, + 13.262

12° Aldeguer, Boscoscuro, + 14.051

13° Guevara, Kalex, + 15.250

14° Arenas, Kalex, + 20.917

15° Kelly, Kalex, + 23.286

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 13 gare su 20:

1° Acosta, 236 punti. 2. Arbolino 197. 3. Dixon 146. 4. Canet 116. 5. Lopez 116. 6. Vietti 106. 7. Salac 97. 8. Gonzalez 94. 9. Chantra 89. 10. Aldeguer 88. 11. Garcia 76. 12. Ogura 75. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. Roberts 56. 16. Baltus 47. 17. J. Alcoba 33. 18. Bendsneyder 22. 19. D. Binder 22. 20. Foggia 18. 21. Tulovic 12. 22. Ramirez 11. 23. Pasini 11. 24. v/d Goorbergh 10. 25. Guevara 6. 26. Kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1. Kalex 320 punti. 2° Boscoscuro 159. 3° Forward 1.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo, 297 punti. 2° Elf Marc VDS Racing, 271. 3° GT Trevisan SpeedUp, 204. 4° Pons Wegow Los40, 192. 5° Idemitsu Honda Team Asia, 164. 6° Inde GASGAS Aspar, 152. 7° QJMOTOR Gresini Moto2, 130. 8° Fantic Racing, 106. 9° Correos Prepago Yamaha Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 94. 10. Italtrans Racing 74. 11. Fieten Oli Racing GP 57. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 34. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 11. 15. Forward Team 1.