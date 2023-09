Pedro Acosta: Com passos de gigante rumo ao título de campeão do mundo

Depois de vencer o Grande Prémio da Índia, o espanhol Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) abriu 39 pontos de vantagem sobre o seu rival italiano Tony Arbolino no Campeonato do Mundo de Moto2.

O GP da Índia no Circuito Internacional de Buddh terminou em grande estilo para a equipa Red Bull KTM Ajo Moto2. Pedro Acosta provou mais uma vez a sua superioridade. O "Tubarão de Mazarrón" liderou a corrida, que teve de ser interrompida e reiniciada após uma queda em massa na primeira curva, do princípio ao fim e festejou uma vitória sem contestação.

O espanhol de 19 anos saiu bem da linha de partida e fez o holeshot, depois impôs o seu próprio ritmo. O piloto da Red Bull KTM Ajo estabeleceu a volta mais rápida da corrida, aumentando a sua vantagem para mais de 3,5 segundos e conquistando a sua sexta vitória do ano. Acosta tem agora 236 pontos e lidera o Campeonato do Mundo de Moto2 com 39 pontos de vantagem sobre Tony Arbolino.

Apesar de ainda estar a sofrer com a lesão no ombro e por isso ter terminado em último na qualificação, Albert Arenas conquistou dois pontos no Campeonato do Mundo. No entanto, na exigente pista, que fez as suas vítimas, o espanhol beneficiou das muitas desistências. Com 33 graus e uma humidade elevada que exigiu tudo dele, terminou em 14º lugar. O Campeão do Mundo de Moto3 de 2020 também ocupa o 14º lugar na classificação do Campeonato do Mundo.

"Este fim de semana foi um verdadeiro desafio para todas as equipas e pilotos devido às temperaturas e à elevada humidade", refere o chefe de equipa Aki Ajo, referindo-se às condições extremas. "Estamos satisfeitos por o Pedro ter conquistado mais uma vitória. Ele mostrou mais uma vez o nível em que está neste momento, o quão concentrado está e como consegue manter a sua consistência uma e outra vez."

E continuou: "Também temos de estar contentes pelo facto de o Albert ter conseguido participar na corrida e até ter terminado nos pontos no final. Depois da lesão em Misano, não tínhamos a certeza se ele poderia correr na Índia, mas ele aguentou o fim de semana. Esperamos que a lesão não seja um problema para ele na próxima semana no Japão."

Resultado Campeonato do Mundo de Moto2 ronda da Índia (24.9.):

1º Acosta, Kalex, 12 Rdn em 22:29.844 min.

2º Arbolino, Kalex, + 3,543 seg.

3º Roberts, Kalex, + 6,506

4º Garcia, Kalex, + 7,377

5º Gonzalez, Kalex, + 7,903

6º v/d Goorbergh, Kalex, + 11,437

7º D. Binder, Kalex, + 11,644

8º Baltus, Kalex, + 12 225

9.º Ramirez, Kalex, + 12.578

10º Salac, Kalex, + 12.790

11º Foggia, Kalex, + 13 262

12º Aldeguer, Boscoscuro, + 14.051

13º Guevara, Kalex, + 15.250

14º Arenas, Kalex, + 20.917

15º Kelly, Kalex, + 23.286

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto2 após 13 de 20 corridas:

1º Acosta, 236 pontos. 2. Arbolino 197. 3. Dixon 146. 4. Canet 116. 5. Lopez 116. 6. Vietti 106. 7. Salac 97. 8. Gonzalez 94. 9. Chantra 89. 10. Aldeguer 88. 11. Garcia 76. 12. Ogura 75. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. Roberts 56. 16. Baltus 47. 17. J. Alcoba 33. 18. Bendsneyder 22. 19. D. Binder 22. 20. Foggia 18. 21. Tulovic 12. 22. Ramirez 11. 23. Pasini 11. 24. v/d Goorbergh 10. 25. Guevara 6. 26. Kelly 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Kalex 320 pontos. 2º Boscoscuro 159. 3º Forward 1.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo, 297 pontos. 2º Elf Marc VDS Racing, 271. 3º GT Trevisan SpeedUp, 204. 4º Pons Wegow Los40, 192. 5º Idemitsu Honda Team Asia, 164. 6º Inde GASGAS Aspar, 152. 7º QJMOTOR Gresini Moto2, 130. 8º Fantic Racing, 106. 9º Correos Prepago Yamaha Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 94. 10. Italtrans Racing 74. 11. Fieten Oli Racing GP 57. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 34. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 11. 15. Forward Team 1.