Championnat du monde Moto2 Beaucoup de changements de décor et de surprises

L'équipe italienne QJMOTOR Gresini Moto2 se présentera en 2023 avec le duo de pilotes Filip Salač et Jeremy Alcoba. Mais la propriétaire de l'équipe, Nadia Padovani, et le directeur commercial, Carlo Merlini, ont prévu un nouveau duo de pilotes pour 2024. L'Espagnol Jeremy Alcoba, qui a provoqué le crash au premier virage sur le circuit de Buddh et qui n'aura pas d'avenir au sein de l'ambitieuse équipe Gresini après son actuelle 17e place au championnat du monde (il a encaissé 33 points en douze courses), doit partir. Le septième du championnat du monde Filip Salač, successeur de Sam Lowes, a signé depuis longtemps avec l'équipe Elf Marc VDS Racing, où il évoluera en 2024 aux côtés du deuxième du championnat du monde Tony Arbolino.

Le QJMOTOR Gresini devrait courir en 2024 avec la paire de pilotes Albert Arenas (le champion du monde Moto3 de 2020 vient du team Red Bull Ajo) et Manuel Gonzalez. Ce dernier a également reçu une offre lucrative de Fantic Racing, mais à ce moment-là, il était déjà d'accord avec Gresini.

Fabio Di Giannantonio était également en discussion avec Gresini pour le championnat du monde Moto2, mais on dit que les deux années passées en MotoGP lui sont un peu montées à la tête, raison pour laquelle les négociations avec Fantic n'ont pas encore abouti.

Après le départ du vainqueur du GP de Spielberg Celestino Vietti (qui a rejoint Red Bull KTM-Ajo en tant que coéquipier de Deniz Öncü), Fantic Racing cherche encore un coéquipier pour Arón Canet. La confirmation de l'équipe devrait être annoncée lors du GP du Japon, le champion du monde MotoE Mattia Casadei s'est également proposé.

Autres nouvelles du championnat du monde Moto2 : l'équipe Speed-up de Luca Boscoscuro a testé début septembre un nouveau châssis Moto2 en carbone avec Alonso Lopez sur le Circuito de Barcelona-Catalunya. Luca Boscoscuro, ancien champion d'Europe 250cc et fabricant de châssis à succès, utilise depuis des années des bras oscillants arrière en carbone sur ses motos.

Chez Speed-uo, Alonso Lopez et Fermin Aldeguer sont à nouveau sous contrat, mais ce dernier voulait partir - et a par exemple passé un entretien chez Fantic.

La nouvelle équipe MT Helmets - MSi-Moto2 de Teo Martín, qui était jusqu'à présent engagée dans le championnat du monde Moto3, a repris les places de Sito Pons en Moto2 pour 2024 ainsi que les deux places de Moto3.

Le propriétaire de l'équipe, Martín, voulait faire monter son pilote phare de Moto3, Diogo Moreira, mais il a déjà signé avec Italtrans pendant la pause estivale. MTHelmets-MSi a donc maintenant opté pour l'éminent duo de pilotes Ai Ogura, vice-champion du monde Moto2 en 2022, et Sergio Garcia, vice-champion du monde Moto3 en 2022.

Après le départ de Manuel Gonzalez, l'équipe Master Camp Moto2 financée par Yamaha a réussi une grosse prise - elle est sur le point de trouver un accord avec le troisième du championnat du monde Moto3 Ayumu Sasaki (22 ans), qui a déjà gagné deux courses de championnat du monde Moto3 et qui ne voit apparemment pas d'avenir chez Liqui Moly Husqvarna.

Sasaki convient au Yamaha Camp Team, car Yamaha lui aurait même donné de faibles espoirs pour une place dans la nouvelle équipe cliente Yamaha MotoGP espérée (de Valentino Rossi ?) pour 2025. De plus, Yamaha veut toujours avoir un Asiatique rapide dans son équipe, ce qui n'a pas été le cas au cours des deux premières années.

D'ailleurs, avec Pedro Acosta, seul un pilote de Moto2 passe au championnat du monde MotoGP pour 2024. En effet, les espoirs de Tony Arbolino d'obtenir la deuxième place chez Gresini Ducati aux côtés d'Alex Márquez se sont envolés depuis longtemps.

Chez Liqui Moly Husqvarna, Darryn Binder est fixé. Son coéquipier sera probablement l'Australien Senna Agius, 18 ans, leader du Championnat d'Europe Moto2, mais qui a manqué jusqu'à présent de la vitesse nécessaire en Championnat du monde et qui remplacera Lukas Tulovic (fracture de la clavicule en Inde) au Japon.

Au sein de l'équipe Honda Asia de Hiroshi Aoyama, Ai Ogura sera remplacé par le Malaisien Mario Aji, qui pilotait jusqu'ici en Moto3.

Chez le team néerlandais RW Racing, on sait que le duo Barry Baltus et Zonta van den Goorbergh continuera avec une Kalex.

La grille de départ Moto2 2024

Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Deniz Öncü (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Darryn Binder, Senna Agius ? (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Jaume Masia (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Manuel Gonzalez, Albert Arenas (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig ? Yerah Ruiz ? Sean Dylan Kelly ? (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex)



MTHelmets MSI Team

Ai Ogura, Sergio Garcia (Kalex)



Italtrans Racing Team

Dennis Foggia, Diogo Moreira (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Arón Canet, Fabio Di Giannantonio ? Mattia Casadei ? (Kalex)



Tensite Aspar GASGAS Team

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Joe Roberts, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Mario Aji (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Filip Salač, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Ayumu Sasaki, Kohta Nozane ? (Kalex)

La grille de départ Moto2 2023

Red Bull KTM Ajo

Albert Arenas, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Lukas Tulovic, Darryn Binder (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Taiga Hada (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Filip Salač, Jeremy Alcoba (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig, Marcos Ramirez (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex)



Pons Wegow Los40

Aron Canet, Sergio Garcia (Kalex)



Italtrans Racing Team

Dennis Foggia, Joe Roberts (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Celestino Vietti, Borja Gomez (Kalex)



Tensite Aspar GASGAS Team

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Sean Dylan Kelly, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Onze Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González, Kohta Nozane (Kalex)