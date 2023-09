Campionato del mondo Moto2 Tanti cambiamenti di scenario e sorprese

Il team italiano QJMOTOR Gresini Moto2 gareggerà nel 2023 con la coppia di piloti Filip Salač e Jeremy Alcoba. Ma la proprietaria del team Nadia Padovani e il direttore commerciale Carlo Merlini hanno una nuova coppia di piloti per il 2024. Lo spagnolo Jeremy Alcoba, che ha causato l'incidente alla prima curva del Circuito di Buddh e che non avrà un futuro con l'ambizioso team Gresini dopo l'attuale 17° posto nel Campionato del Mondo (ha raccolto 33 punti in dodici gare), deve andarsene. Filip Salač, settimo nel Campionato del Mondo, ha firmato da tempo con l'Elf Marc VDS Racing Team come successore di Sam Lowes, dove correrà al fianco del secondo classificato Tony Arbolino nel 2024.

Il QJMOTOR Gresini dovrebbe correre nel 2024 con la coppia di piloti Albert Arenas (il campione del mondo Moto3 2020 proviene dal team Red Bull Ajo) e Manuel Gonzalez. Quest'ultimo ha ricevuto anche un'offerta vantaggiosa da Fantic Racing, ma a quel punto era già d'accordo con Gresini.

Anche Fabio Di Giannantonio era in discussione con Gresini per il Campionato del Mondo Moto2, ma si dice che i due anni in MotoGP gli abbiano dato alla testa, motivo per cui la trattativa con Fantic non si è ancora conclusa.

Fantic Racing è ancora alla ricerca di un compagno di squadra per Arón Canet dopo la partenza del vincitore del GP di Spielberg Celestino Vietti (che passerà alla Red Bull KTM-Ajo come compagno di squadra di Deniz Öncü). La conferma della squadra sarà annunciata al GP del Giappone, e anche il campione del mondo della MotoE Mattia Casadei si è offerto.

Altre notizie dal Campionato del Mondo Moto2: il team Speed-up di Luca Boscoscuro ha testato un nuovo telaio Moto2 in carbonio con Alonso Lopez al Circuito de Barcelona-Catalunya all'inizio di settembre. L'ex campione europeo 250cc e costruttore di telai di successo Luca Boscoscuro utilizza da anni forcelloni posteriori in carbonio sulle sue moto.

Alla Speed-uo, Alonso Lopez e Fermin Aldeguer sono di nuovo sotto contratto, ma quest'ultimo voleva andarsene e ha fatto un provino alla Fantic, per esempio.

Il nuovo team MT Helmets - MSi-Moto2 di Teo Martín, già impegnato nel Campionato del Mondo Moto3, ha rilevato gli slot Moto2 da Sito Pons per il 2024 e anche i due slot Moto3.

Il proprietario del team Martín voleva far salire il suo pilota di punta della Moto3 Diogo Moreira, che però aveva già firmato con Italtrans durante la pausa estiva. MTHelmets-MSi ha quindi optato per la coppia di piloti di spicco composta da Ai Ogura, secondo classificato in Moto2 nel 2022, e Sergio Garcia, secondo classificato in Moto3 nel 2022.

Il team Master Camp Moto2, finanziato dalla Yamaha, ha fatto un grande colpo dopo la partenza di Manuel Gonzalez: sta per raggiungere un accordo con Ayumu Sasaki (22), medaglia di bronzo nel Campionato del Mondo Moto3, che ha già vinto due gare del Campionato del Mondo Moto3 e sembra non vedere un futuro alla Liqui Moly Husqvarna.

Sasaki si adatta bene al Team Camp Yamaha, che si dice gli abbia persino dato una flebile speranza di un posto nell'auspicato nuovo team clienti Yamaha MotoGP (di Valentino Rossi?) per il 2025. Inoltre, la Yamaha vuole sempre avere un asiatico veloce in squadra, cosa che non ha funzionato nei primi due anni.

A proposito: con Pedro Acosta, solo un pilota della Moto2 passa al Campionato del Mondo MotoGP per il 2024. Perché le speranze di Tony Arbolino di conquistare il secondo posto alla Gresini Ducati, accanto ad Alex Márquez, sono svanite da tempo.

Alla Liqui Moly Husqvarna, invece, Darryn Binder è fisso. Il suo compagno di squadra sarà probabilmente il 18enne australiano Senna Agius, che guida il Campionato Europeo Moto2 ma che finora non ha avuto la velocità necessaria nel Campionato del Mondo e che ora sostituirà Lukas Tulovic (frattura della clavicola in India) in Giappone.

Nell'Honda Asia Team di Hiroshi Aoyama, Ai Ogura sarà sostituito dall'ex pilota della Moto3 Mario Aji, proveniente dalla Malesia.

Il team olandese RW Racing continuerà con la coppia Barry Baltus e Zonta van den Goorbergh e la Kalex.

La griglia della Moto2 2024

Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Deniz Öncü (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Darryn Binder, Senna Agius? (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Jaume Masia (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Manuel Gonzalez, Albert Arenas (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig? Yerah Ruiz? Sean Dylan Kelly? (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex)



Squadra MSI di MTHelmet

Ai Ogura, Sergio Garcia (Kalex)



Squadra corse Italtrans

Dennis Foggia, Diogo Moreira (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Arón Canet, Fabio Di Giannantonio? Mattia Casadei? (Kalex)



Squadra Tensite Aspar GASGAS

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Joe Roberts, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Mario Aji (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Filip Salač, Tony Arbolino (Kalex)



Team Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp

Ayumu Sasaki, Kohta Nozane? (Kalex)

La griglia della Moto2 2023

Red Bull KTM Ajo

Albert Arenas, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Lukas Tulovic, Darryn Binder (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Taiga Hada (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2.

Filip Salač, Jeremy Alcoba (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig, Marcos Ramirez (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex).



Pons Wegow Los40

Aron Canet, Sergio Garcia (Kalex)



Squadra corse Italtrans

Dennis Foggia, Joe Roberts (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Celestino Vietti, Borja Gomez (Kalex)



Squadra Tensite Aspar GASGAS

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Sean Dylan Kelly, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Squadra Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp

Manuel González, Kohta Nozane (Kalex)