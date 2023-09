Campeonato do Mundo de Moto2 Muitas mudanças de cenário e surpresas

No Campeonato do Mundo de Moto2, que tal como o de Moto3 será disputado com pneus Pirelli (em vez de Dunlop) em 2024, nenhuma dupla de pilotos permanece inalterada. O SPEEDWEEK.com perguntou às equipas na Índia sobre as últimas actividades de transferência.

A equipa italiana QJMOTOR Gresini Moto2 vai competir em 2023 com a dupla de pilotos Filip Salač e Jeremy Alcoba. Mas a proprietária da equipa, Nadia Padovani, e o diretor comercial, Carlo Merlini, têm uma nova dupla de pilotos para 2024. O espanhol Jeremy Alcoba, que causou o acidente na primeira curva do Circuito de Buddh e não terá futuro na ambiciosa equipa Gresini após a sua atual 17ª posição no Campeonato do Mundo (somou 33 pontos em doze corridas), deve sair. O sétimo classificado do Campeonato do Mundo, Filip Salač, já assinou há muito tempo com a Elf Marc VDS Racing Team como sucessor de Sam Lowes, onde correrá ao lado do vice-campeão mundial Tony Arbolino em 2024.

Espera-se que a QJMOTOR Gresini corra em 2024 com a dupla de pilotos Albert Arenas (o Campeão do Mundo de Moto3 de 2020 vem da equipa Red Bull Ajo) e Manuel Gonzalez. Este último também recebeu uma oferta lucrativa da Fantic Racing, mas nessa altura já tinha um acordo com a Gresini.

Fabio Di Giannantonio também estava a ser discutido pela Gresini para o Campeonato do Mundo de Moto2, mas diz-se que os dois anos no MotoGP lhe subiram um pouco à cabeça, razão pela qual as negociações com a Fantic ainda não foram concluídas.

A Fantic Racing ainda está à procura de um companheiro de equipa para Arón Canet depois da saída do vencedor do GP de Spielberg, Celestino Vietti (que vai para a Red Bull KTM-Ajo como companheiro de equipa de Deniz Öncü). A confirmação da equipa será anunciada no GP do Japão, e o Campeão do Mundo de MotoE Mattia Casadei também se ofereceu.

Mais notícias do Campeonato do Mundo de Moto2: A equipa Speed-up de Luca Boscoscuro testou um novo chassis de Moto2 em carbono com Alonso Lopez no Circuito de Barcelona-Catalunha no início de setembro. O antigo campeão europeu de 250cc e bem sucedido fabricante de chassis Luca Boscoscuro tem vindo a utilizar braços oscilantes traseiros em carbono nas suas motos há vários anos.

Na Speed-uo, Alonso Lopez e Fermin Aldeguer estão novamente sob contrato, mas o último queria sair - e fez uma audição na Fantic, por exemplo.

A nova equipa de Teo Martín, a MT Helmets - MSi-Moto2, que esteve anteriormente envolvida no Campeonato do Mundo de Moto3, assumiu as vagas de Moto2 de Sito Pons para 2024 e também as duas vagas de Moto3.

O proprietário da equipa, Martín, queria fazer subir o seu melhor piloto de Moto3, Diogo Moreira, mas este já tinha assinado com a Italtrans durante as férias de verão. Assim, a MTHelmets-MSi optou pela dupla de pilotos Ai Ogura, vice-campeão de Moto2 em 2022, e Sergio Garcia, vice-campeão de Moto3 em 2022.

A equipa de Moto2 Master Camp, financiada pela Yamaha, fez uma grande aquisição após a saída de Manuel Gonzalez - está prestes a chegar a acordo com o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo de Moto3, Ayumu Sasaki (22), que já venceu duas corridas do Campeonato do Mundo de Moto3 e aparentemente não vê futuro na Liqui Moly Husqvarna.

Sasaki é uma boa opção para a Yamaha Camp Team, uma vez que se diz que a Yamaha até lhe deu esperanças fracas de um lugar na esperada nova equipa cliente Yamaha MotoGP (de Valentino Rossi?) para 2025. Além disso, a Yamaha quer sempre ter um asiático rápido na equipa, o que não funcionou nos primeiros dois anos.

A propósito: com Pedro Acosta, apenas um piloto de Moto2 está a subir para o Campeonato do Mundo de MotoGP em 2024. Porque as esperanças de Tony Arbolino para o segundo lugar na Gresini Ducati, ao lado de Alex Márquez, há muito que foram destruídas.

Na Liqui Moly Husqvarna, Darryn Binder está garantido. O seu companheiro de equipa será provavelmente o australiano Senna Agius, de 18 anos, que lidera o Campeonato da Europa de Moto2, mas que não tem tido a velocidade necessária no Campeonato do Mundo até agora e que irá agora substituir Lukas Tulovic (clavícula partida na Índia) no Japão.

Na Honda Asia Team de Hiroshi Aoyama, Ai Ogura será substituído pelo antigo piloto de Moto3 Mario Aji, da Malásia.

A equipa holandesa RW Racing Team vai continuar com a dupla Barry Baltus e Zonta van den Goorbergh e a Kalex.

A grelha de Moto2 de 2024

Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Deniz Öncü (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Darryn Binder, Senna Agius? (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Jaume Masia (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Manuel Gonzalez, Albert Arenas (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig? Yerah Ruiz? Sean Dylan Kelly? (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex)



Equipa MSI da MTHelmet

Ai Ogura, Sergio Garcia (Kalex)



Equipa Italtrans Racing

Dennis Foggia, Diogo Moreira (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Arón Canet, Fabio Di Giannantonio? Mattia Casadei? (Kalex)



Equipa Tensite Aspar GASGAS

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Joe Roberts, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Mario Aji (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Filip Salač, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Ayumu Sasaki, Kohta Nozane? (Kalex)

A grelha de Moto2 de 2023

Red Bull KTM Ajo

Albert Arenas, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Lukas Tulovic, Darryn Binder (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Taiga Hada (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2.

Filip Salač, Jeremy Alcoba (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig, Marcos Ramirez (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex).



Pons Wegow Los40

Aron Canet, Sergio Garcia (Kalex)



Equipa Italtrans Racing

Dennis Foggia, Joe Roberts (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Celestino Vietti, Borja Gomez (Kalex)



Equipa Tensite Aspar GASGAS

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Sean Dylan Kelly, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González, Kohta Nozane (Kalex)