Squadre Moto2 2024: braccio di ferro su Fermin Aldeguer



di Günther Wiesinger - Traduzione automatica da Tedesco

Schiel

Alcuni top team della Moto2, come Master Camp e Fantic Racing, non hanno ancora confermato i loro duetti di piloti per il 2024. I piloti di punta sono corteggiati ferocemente.

