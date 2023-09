Equipas de Moto2 2024: braço de ferro com Fermin Aldeguer

Os acontecimentos no mercado de transferências na classe do Campeonato do Mundo de Moto2 continuam a suceder-se. Primeiro, o SPEEDWEEK.com pôde anunciar em exclusivo, há seis dias, que o candidato ao título do Campeonato do Mundo de Moto3, Ayumu Sasaki, vai surpreendentemente deixar a equipa alemã Liqui Moly Husqvarna e disputar o Campeonato do Mundo de Moto2 com a equipa Master Camp da Yamaha em 2024.

Agora foi anunciado outro golpe, mas falhado, da equipa Master Camp em torno de Ángel "Gelete" Nieto: A equipa chegou mesmo a consultar o vencedor da corrida do Campeonato do Mundo de Moto2, Somkiat Chantra, que, no entanto, vai continuar na equipa Honda Asia de Hiroshi Aoyama.

O facto é que Sasaki vai mudar-se para a equipa Master Camp. A equipa Master Camp planeia anunciar a nova dupla de pilotos para 2024 antes do fim de semana de Motegi.

Facto: O promissor piloto da Master Camp, Manuel Gonzalez (atual oitavo no Campeonato do Mundo), vai mudar para a Gresini Racing.

A equipa Fantic Racing já se separou do desesperado espanhol Borja Gomez antes do GP do Japão, que se diz não ter entregue o dote prometido. Por isso, o novo Campeão do Mundo de MotoE, Mattia Casadei, vai correr as restantes corridas ao lado de Celestino Vietti na Fantic.

Quem vai correr ao lado do recém-chegado Arón Canet em Fantic em 2024 ainda está em aberto. Diggia" Giannantonio também continua a ser um candidato.

O diretor da equipa Fantic, Stefano Bedon, e o novo chefe de equipa, Roberto Locatelli, campeão do mundo de 125cc em 2000, gostariam de contratar o excecional piloto de 18 anos Fermin Aldeguer, campeão europeu de Moto2 em 2021. Casadei também poderia ser considerado se obtivesse resultados agradáveis nas corridas no exterior.

No entanto, o proprietário da equipa Speed-up, Luca Boscoscuro, disse à SPEEDWEEK.com no Japão: "Vamos correr com Alonso Lopez e Fermin Aldeguer também em 2024".

Mas Aldeguer está a pensar em sair porque acha que a máquina de Boscoscuro, ao contrário da Kalex, não é competitiva em todas as pistas.

Aldeguer só teria podido deixar a equipa de velocidade sem problemas se nenhum piloto da Boscoscuro tivesse ficado entre os 5 primeiros no Campeonato do Mundo no verão. Mas Lopez, que já foi terceiro três vezes e segundo uma vez este ano, mantém-se em quinto lugar no WRC após 13 Grandes Prémios.

"Mas se Aldeguer quiser sair, não será possível impedi-lo pela força", disse um chefe de equipa adversário.

A grelha de Moto2 para 2024

Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Deniz Öncü (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Darryn Binder, Senna Agius? (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Jaume Masiá (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Manuel Gonzalez, Albert Arenas (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig? Yerah Ruiz? Sean Dylan Kelly? (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta van den Goorbergh (Kalex)



Equipa MSI da MTHelmet

Ai Ogura, Sergio Garcia (Kalex)



Equipa Italtrans Racing

Dennis Foggia, Diogo Moreira (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Arón Canet, Fabio Di Giannantonio? Mattia Casadei? (Kalex)



Equipa Tensite Aspar GASGAS

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Joe Roberts, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Mario Aji (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Filip Salač, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Ayumu Sasaki, Kohta Nozane? (Kalex)

A grelha de Moto2 de 2023

Red Bull KTM Ajo

Albert Arenas, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Lukas Tulovic, Darryn Binder (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Taiga Hada (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2.

Filip Salač, Jeremy Alcoba (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig, Marcos Ramirez (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex).



Pons Wegow Los40

Aron Canet, Sergio Garcia (Kalex)



Equipa Italtrans Racing

Dennis Foggia, Joe Roberts (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Celestino Vietti, Borja Gomez (Kalex)



Equipa Tensite Aspar GASGAS

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Sean Dylan Kelly, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González, Kohta Nozane (Kalex)