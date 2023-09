Oficial: Sasaki 2024 en el equipo VR46 Master Camp

Yamaha Motor Co., Ltd.

En un principio, se esperaba que Ayumu Sasaki, que actualmente lucha por el título mundial de Moto3 en el equipo alemán Liqui Moly Husqvarna IntactGP, subiera a la categoría de Moto2 dentro del equipo en 2024. Pero el piloto japonés decidió lo contrario y en su lugar debutará en Moto2 en el equipo Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp.

Tras siete años en el cuarto de litro, el bicampeón del mundo afronta con ilusión el nuevo reto: "Estoy muy orgulloso de formar parte de la familia Yamaha. Les doy las gracias por esta oportunidad", anunció el japonés de 22 años.

Sasaki explicó su cambio de equipo de la siguiente manera: "Para mí es un gran paso que he estado buscando durante mucho tiempo. He estado buscando un equipo fuerte para dar este paso y ahora lo he encontrado. Mi objetivo es luchar y luego espero que podamos ofrecer actuaciones decentes".

Además, Yamaha está aumentando discretamente las esperanzas de Sasaki de correr el Campeonato del Mundo de MotoGP en un nuevo equipo cliente de Yamaha a más tardar en 2025.

La parrilla de Moto2 de 2024

Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Deniz Öncü (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Darryn Binder, Senna Agius? (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Jaume Masiá (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Manuel González, Albert Arenas (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig? Yerah Ruiz? Sean Dylan Kelly? (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta van den Goorbergh (Kalex)



Equipo MSI de MTHelmet

Ai Ogura, Sergio García (Kalex)



Equipo Italtrans Racing

Dennis Foggia, Diogo Moreira (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso López, Fermín Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Arón Canet, Fabio Di Giannantonio? Mattia Casadei? (Kalex)



Equipo Tensite Aspar GASGAS

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Joe Roberts, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Mario Aji (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Filip Salač, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Ayumu Sasaki, Kohta Nozane? (Kalex)





