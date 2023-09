Officiel : Sasaki dans l'équipe VR46 Master Camp en 2024

Yamaha Motor Co., Ltd.

À l'origine, il était prévu qu'Ayumu Sasaki, qui se bat actuellement pour le titre de champion du monde Moto3 au sein de l'équipe allemande Liqui Moly Husqvarna IntactGP, passe en Moto2 au sein de l'équipe en 2024. Mais le Japonais en a décidé autrement et fera plutôt ses débuts en Moto2 au sein de l'équipe Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp.

Après sept années passées dans la catégorie des quatre litres, le double vainqueur de GP se réjouit de ce nouveau défi : "Je suis très fier de faire partie de la famille Yamaha. Je les remercie pour cette opportunité", a annoncé le Japonais de 22 ans.

Sasaki a expliqué son changement d'équipe comme suit : "Pour moi, c'est un grand pas que j'envisageais depuis longtemps. Je cherchais une équipe forte pour franchir ce pas et maintenant je l'ai trouvée. Mon objectif est de me battre et ensuite, j'espère que nous pourrons fournir des performances correctes".

De plus, Yamaha donne à Sasaki le doux espoir de pouvoir courir le championnat du monde MotoGP au plus tard en 2025 dans une nouvelle équipe cliente de Yamaha.

La grille de départ Moto2 2024

Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Deniz Öncü (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Darryn Binder, Senna Agius ? (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Jaume Masiá (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Manuel Gonzalez, Albert Arenas (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig ? Yerah Ruiz ? Sean Dylan Kelly ? (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta van den Goorbergh (Kalex)



MTHelmets MSI Team

Ai Ogura, Sergio Garcia (Kalex)



Italtrans Racing Team

Dennis Foggia, Diogo Moreira (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Arón Canet, Fabio Di Giannantonio ? Mattia Casadei ? (Kalex)



Tensite Aspar GASGAS Team

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Joe Roberts, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Mario Aji (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Filip Salač, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Ayumu Sasaki, Kohta Nozane ? (Kalex)





La grille de départ Moto2 2023

Red Bull KTM Ajo

Albert Arenas, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Lukas Tulovic, Darryn Binder (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Taiga Hada (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Filip Salač, Jeremy Alcoba (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig, Marcos Ramirez (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex)



Pons Wegow Los40

Aron Canet, Sergio Garcia (Kalex)



Italtrans Racing Team

Dennis Foggia, Joe Roberts (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Celestino Vietti, Borja Gomez (Kalex)



Tensite Aspar GASGAS Team

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Sean Dylan Kelly, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Onze Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González, Kohta Nozane (Kalex)