Ufficiale: Sasaki 2024 nella squadra del VR46 Master Camp

Yamaha Motor Co., Ltd.

Originariamente, Ayumu Sasaki, che attualmente sta lottando per il titolo di Campione del Mondo Moto3 nel team tedesco Liqui Moly Husqvarna IntactGP, avrebbe dovuto passare alla classe Moto2 all'interno del team nel 2024. Ma il pilota giapponese ha deciso diversamente e farà invece il suo debutto in Moto2 nel team Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp.

Dopo sette anni nella quarto di litro, il due volte vincitore del GP non vede l'ora di affrontare la nuova sfida: "Sono molto orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Yamaha. Li ringrazio per questa opportunità", ha annunciato il 22enne giapponese.

Sasaki ha spiegato così il suo cambio di squadra: "Per me si tratta di un grande passo che avevo in mente da molto tempo. Ho cercato una squadra forte per fare questo passo e ora l'ho trovata. Il mio obiettivo è quello di lottare e poi spero che riusciremo a fare delle prestazioni decenti".

Inoltre, la Yamaha sta alimentando le speranze di Sasaki di partecipare al Campionato del Mondo MotoGP in un nuovo team clienti Yamaha entro il 2025.

La griglia di partenza della Moto2 per il 2024

Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Deniz Öncü (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Darryn Binder, Senna Agius? (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Jaume Masiá (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Manuel Gonzalez, Albert Arenas (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig? Yerah Ruiz? Sean Dylan Kelly? (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta van den Goorbergh (Kalex)



Squadra MSI di MTHelmet

Ai Ogura, Sergio Garcia (Kalex)



Squadra corse Italtrans

Dennis Foggia, Diogo Moreira (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Arón Canet, Fabio Di Giannantonio? Mattia Casadei? (Kalex)



Squadra Tensite Aspar GASGAS

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Joe Roberts, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Mario Aji (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Filip Salač, Tony Arbolino (Kalex)



Team Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp

Ayumu Sasaki, Kohta Nozane? (Kalex)





