Oficial: Sasaki 2024 na equipa do VR46 Master Camp

O que já tinha sido anunciado é agora oficial. Ayumu Sasaki vai deixar a Liqui Moly Husqvarna IntactGP Team e subir ao Campeonato do Mundo de Moto2 em 2024 com a Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team.

Yamaha Motor Co., Ltd.

por Sarah Göpfert - Automatic translation from German

Originalmente, esperava-se que Ayumu Sasaki, que está atualmente a lutar pelo título do Campeonato do Mundo de Moto3 na equipa alemã Liqui Moly Husqvarna IntactGP, subisse para a classe de Moto2 dentro da equipa em 2024. Mas o piloto japonês decidiu o contrário e vai fazer a sua estreia em Moto2 na equipa Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp.

Após sete anos na classe de quarto de litro, o duas vezes vencedor de GP está ansioso pelo novo desafio: "Estou muito orgulhoso por fazer parte da família Yamaha. Agradeço-lhes por esta oportunidade", anunciou o japonês de 22 anos.

Sasaki explicou a sua mudança de equipa da seguinte forma: "Para mim, é um grande passo que tenho vindo a procurar há muito tempo. Tenho andado à procura de uma equipa forte para dar este passo e agora encontrei. O meu objetivo é lutar e espero que possamos ter desempenhos decentes."

Além disso, a Yamaha está a aumentar discretamente as esperanças de Sasaki de correr no Campeonato do Mundo de MotoGP numa nova equipa cliente da Yamaha até 2025, o mais tardar.

A grelha de Moto2 de 2024

Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Deniz Öncü (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Darryn Binder, Senna Agius? (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Jaume Masiá (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2

Manuel Gonzalez, Albert Arenas (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig? Yerah Ruiz? Sean Dylan Kelly? (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta van den Goorbergh (Kalex)



Equipa MSI da MTHelmet

Ai Ogura, Sergio Garcia (Kalex)



Equipa Italtrans Racing

Dennis Foggia, Diogo Moreira (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Arón Canet, Fabio Di Giannantonio? Mattia Casadei? (Kalex)



Equipa Tensite Aspar GASGAS

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Joe Roberts, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Mario Aji (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Filip Salač, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Ayumu Sasaki, Kohta Nozane? (Kalex)





A grelha de Moto2 de 2023

Red Bull KTM Ajo

Albert Arenas, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna IntactGP Factory Racing

Lukas Tulovic, Darryn Binder (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Taiga Hada (Kalex)



QJMotor Team Gresini Moto2.

Filip Salač, Jeremy Alcoba (Kalex)



Forward Racing

Alex Escrig, Marcos Ramirez (Forward)



Fieten Olie RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex).



Pons Wegow Los40

Aron Canet, Sergio Garcia (Kalex)



Equipa Italtrans Racing

Dennis Foggia, Joe Roberts (Kalex)



Beta Tools Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Racing

Celestino Vietti, Borja Gomez (Kalex)



Equipa Tensite Aspar GASGAS

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



OnlyFans American Racing

Sean Dylan Kelly, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González, Kohta Nozane (Kalex)