Motegi : victoire de Somkiat Chantra - 3ème Acosta

Deux pilotes du Idemitsu Honda Team Asia, Somkiat Chantra et Ai Ogura, ont pris les deux premières places sur la grille de départ de la course à domicile de Honda. Le leader du championnat du monde Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) a complété la première ligne de départ. Le double vainqueur de la saison Jake Dixon du team GASGAS Aspar a réussi à se hisser à la troisième place sur la grille de départ après un laborieux détour par la Q1, tandis que le deuxième du championnat du monde Tony Arbolino (ELF Marc VDS) n'a pas pu faire mieux que 13e lors de la Qualifying-2. Le vainqueur de Spielberg, Celestino Vietti, était absent de l'équipe Fantic et a été remplacé par le nouveau champion du monde MotoE, Mattia Cadasei.

Après le GP d'Inde, le classement du championnat du monde se présentait comme suit : 1. Acosta 236 points. 2. Arbolino 197. 3. Dixon 146. 4. Canet 116. 5. Lopez 116. 6. Vietti 106. 7. Salac 97. 8. Gonzalez 94. 9. Chantra 89. 10. Aldeguer 88. 11. Garcia 76. 12. Ogura 75. Il était donc clair que Pedro Acosta (Red Bull Ajo KTM) et Tony Arbolino (ELF Marc VDS) se disputaient désormais le tiercé du championnat.

L'Allemand Lukas Tulovic était absent au Japon après s'être fracturé la clavicule en Inde et s'être blessé au pied.

Somkiat Chantra a pris la tête après le départ devant Ogura, Lopez, Lowes, Salac, Acosta, Gonzalez, Roberts, Garcia. 12e Arbolini.

1er tour : Chantra en tête devant Dixon, Lopez, Ogura, Lowes, 6. Acosta. 7. Salac devant Gonzalez, Garcoa, Roberts. 11. Arbolino. 12. v/d Goorbergh. Le deuxième, Alonso Lopez, doit subir deux pénalités de long lap !

2e tour : Chantra a déjà 1,5 sec d'avance sur Ogura et 1,9 sec sur Lopez. 4. Dixon. 5. Acosta. 11. Arbolino.

4e tour : Chantra (Honda Team Asia) a déjà distancé son coéquipier Ogora de 2,164 sec. 3. Acosta, à 3 sec du leader. 4. Dixon. 5. Salac. 6. Lowes devant Lopez, qui a purgé sa première pénalité de long lap. Il a perdu environ 1,5 sec. 11e Arbolino, à 6,6 sec du leader Chantra.

6e tour : Lopez n'est plus qu'en 10e position après la deuxième pénalité de long lap. 12e : Arbolino, qui avait déjà 39 points de retard sur le leader Acosta avant cette course.

7e tour : Chantra a déjà 2 secondes d'avance sur Ogura. 3. Acosta, 1,2 sec derrière. Salac et Dixon se battent pour la 4e place, Dixon augmente son avance après ton erreur de Salac, Lowes passe à la 4e place et chute dans le dernier secteur au virage 13. Puis Joe Roberts sort dans les graviers. 10ème Arbolino.

8e tour : Chantra mène de 2,4 sec devant Ogura. 3. Aciosta devant Dixon, Salac, Garcia, Gonzalez, Lopez, Ramirez. 10. Arbolino. 11. Canet. 12. Darryn Binder.

9e tour : Aldeguer chute avec le Boscoscuro dans le virage 10.

10e tour : Dennis Foggia chute au virage 9. Chantra a maintenant 2,2 sec d'avance sur Ogura. 3. Acosta, 1,4 sec derrière. 9. Arbolino. Sergio Garcia chute au virage 3.

11e tour : Chantra maintenant 2,3 sec devant Ogura. 3. Acosta. 4. Dixon. 5. Salac. 6. Gonzalez. 7. Ramirez. 8. Lopez. 9. Arbolino. 10. Canet. 11. v/d Goorbergh.

12e tour : 12e Arbolino, qui n'a pas gagné de course depuis Le Mans, est maintenant 11e derrière v/d Goorbergh. Mais Chantra n'a plus que 1,4 sec d'avance sur Ogura. Acosta 1,3 sec derrière.

14e tour : Le Thaïlandais Chantra se maintient à 1,5 sec devant Ogura. Acista 1,5 sec derrière. 4. Dixon. 5. Salac.

16e tour : Acosta ne perd pas espoir pour la 2e place. Il n'est plus qu'à 1,4 sec du matador local Ogura.

17e tour : Chantra mène 1,2 sec devant Ogura. Acosta 1,4 sec derrière le Japonais. 12e Arbolino.

19e tour : Chantra s'impose devant Ogura et Acosta.

Résultat Moto2, Motegi (1.10.) :

1. Chantra, Kalex,

2. Ogura, Kalex, +

3. Acosta, Kalex