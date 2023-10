Motegi: Vittoria per Somkiat Chantra - 3° Acosta

Nella gara di casa della Honda, Somkiat Chantra e Ai Ogura, due piloti dell'Idemitsu Honda Team Asia, si sono assicurati le prime due posizioni di partenza. Il leader del Campionato del Mondo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) ha completato la prima fila. Il due volte vincitore della stagione, Jake Dixon del GASGAS Aspar Team, ha conquistato il terzo posto sulla griglia di partenza dopo un'ardua deviazione nella Q1, mentre il secondo classificato del Campionato del Mondo, Tony Arbolino (ELF Marc VDS), non è riuscito ad andare oltre il 13° posto nelle qualifiche 2. Il vincitore di Spielberg Celestino Vietti era assente dal team Fantic ed è stato sostituito dal nuovo campione del mondo MotoE Mattia Cadasei.

Dopo il GP d'India, la classifica del campionato era la seguente: 1° Acosta 236 punti. 2. Arbolino 197. 3. Dixon 146. 4. Canet 116. 5. Lopez 116. 6. Vietti 106. 7. Salac 97. 8. Gonzalez 94. 9. Chantra 89. 10. Aldeguer 88. 11. Garcia 76. 12. Ogura 75. Quindi era chiaro: il titolo mondiale sarà ora deciso tra Pedro Acosta (Red Bull Ajo KTM) e Tony Arbolino (ELF Marc VDS).

Il tedesco Lukas Tulovic era assente in Giappone dopo aver subito non solo la frattura della clavicola ma anche un infortunio al piede in India.

Somkiat Chantra ha preso il comando dopo la partenza davanti a Ogura, Lopez, Lowes, Salac, Acosta, Gonzalez, Roberts, Garcia. 12° Arbolini.

1° giro: Chantra conduce davanti a Dixon, Lopez, Ogura, Lowes, 6° Acosta. 7° Salac davanti a Gonzalez, Garcoa, Roberts. 11° Arbolino. 12. v/d Goorbergh. Il secondo classificato, Alonso Lopez, deve scontare due penalità al giro lungo!

2° giro: Chantra ha già 1,5 secondi di vantaggio su Ogura e 1,9 secondi su Lopez. 4° Dixon. 5° Acosta. 11° Arbolino.

4° giro: Chantra (Honda Team Asia) ha già staccato il suo compagno di squadra Ogora di 2,164 secondi. 3° Acosta, a 3 secondi dal leader. 4° Dixon. 5° Salac. 6° Lowes davanti a Lopez, che ha scontato la prima penalità per giro lungo. Ha perso circa 1,5 secondi. 11° Arbolino, a 6,6 secondi dal leader Chantra.

6° giro: Lopez è solo in 10° posizione dopo la seconda penalità al giro lungo. 12° Arbolino, che prima di questa gara era già a 39 punti dal leader Acosta.

7° giro: Chantra ha già 2 secondi di vantaggio su Ogura. 3° Acosta, a 1,2 secondi di distanza. Salac e Dixon lottano per il 4° posto, Dixon allunga il vantaggio dopo l'errore di Salac, Lowes passa per il 4° posto e cade nell'ultimo settore alla curva 13, poi Joe Roberts esce nella ghiaia. 10° Arbolino.

Giro 8: Chantra conduce con 2,4 secondi di vantaggio su Ogura. 3° Aciosta davanti a Dixon, Salac, Garcia, Gonzalez, Lopez, Ramirez. 10° Arbolino. 11° Canet. 12° Darryn Binder.

9° giro: Aldeguer si schianta con il Boscoscuro in Kuve 10.

10° giro: Dennis Foggia si schianta alla curva 9. Chantra ora ha 2,2 secondi di vantaggio su Ogura. 3° Acosta, a 1,4 secondi. 9° Arbolino. Sergio Garcia cade alla curva 3.

11° giro: Chantra ora ha 2,3 secondi di vantaggio su Ogura. 3° Acosta. 4° Dixon. 5° Salac. 6° Gonzalez. 7. Ramirez. 8. Lopez. 9. Arbolino. 10. Canet. 11. v/d Goorbergh.

12° giro: 12° Arbolino, che non vince una gara da Le Mans, ora 11° dietro a v/d Goorbergh. Chantra ha ora solo 1,4 secondi di vantaggio su Ogura. Acosta è a 1,3 secondi.

Giro 14: Il tailandese Chantra mantiene 1,5 secondi di vantaggio su Ogura. Acista 1,5 secondi dietro. 4° Dixon. 5° Salac.

16° giro: Acosta non perde le speranze per il 2° posto. Ora è a soli 1,4 secondi dall'eroe locale Ogura.

17° giro: Chantra conduce con 1,2 secondi di vantaggio su Ogura. Acosta a 1,4 secondi dal giapponese. 12° Arbolino.

19° giro: Chantra vince davanti a Ogura e Acosta.

Risultati Moto2, Motegi (1.10.):

1° Chantra, Kalex,

2° Ogura, Kalex, +

3° Acosta, Kalex