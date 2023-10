Motegi: Vitória de Somkiat Chantra - 3º Acosta

Na 14ª de 20 rondas do Campeonato do Mundo de Moto2, o piloto da Honda Asia, Somkiat Chantra, venceu em Twin Ring Motegi. Pedro Acosta aumentou a sua liderança no Campeonato do Mundo com o terceiro lugar.

Na corrida em casa da Honda, Somkiat Chantra e Ai Ogura, dois pilotos da Idemitsu Honda Team Asia, garantiram as duas primeiras posições de partida. O líder do Campeonato do Mundo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) completou a primeira linha. Jake Dixon, duas vezes vencedor da temporada, da GASGAS Aspar Team, conseguiu o terceiro lugar na grelha depois de uma árdua manobra de diversão na Q1, enquanto o segundo classificado do Campeonato do Mundo, Tony Arbolino (ELF Marc VDS), não conseguiu ir além do 13º lugar na Qualificação 2. O vencedor de Spielberg, Celestino Vietti, esteve ausente da equipa Fantic e foi substituído pelo novo Campeão do Mundo de MotoE, Mattia Cadasei.

Após o GP da Índia, a classificação do campeonato foi a seguinte: 1º Acosta 236 pontos. 2. Arbolino 197. 3. Dixon 146. 4. Canet 116. 5. Lopez 116. 6. Vietti 106. 7. Salac 97. 8. Gonzalez 94. 9. Chantra 89. 10. Aldeguer 88. 11. Garcia 76. 12. Ogura 75. Assim, ficou claro: o título de campeão do mundo será agora decidido entre Pedro Acosta (Red Bull Ajo KTM) e Tony Arbolino (ELF Marc VDS).

O alemão Lukas Tulovic esteve ausente no Japão depois de ter sofrido não só uma fratura da clavícula, mas também uma lesão no pé na Índia.

Somkiat Chantra assumiu a liderança após a partida, à frente de Ogura, Lopez, Lowes, Salac, Acosta, Gonzalez, Roberts, Garcia. 12º Arbolini.

1ª volta: Chantra lidera à frente de Dixon, Lopez, Ogura, Lowes, 6º Acosta. 7º Salac à frente de Gonzalez, Garcoa, Roberts. 11º Arbolino. 12. v/d Goorbergh. O segundo classificado, Alonso Lopez, tem de cumprir duas penalizações por volta longa!

2ª volta: Chantra já tem 1,5 seg. de vantagem sobre Ogura e 1,9 seg. sobre Lopez. 4º Dixon. 5º Acosta. 11º Arbolino.

4ª volta: Chantra (Honda Team Asia) já se afastou do seu colega de equipa Ogora por 2,164 segundos. 3º Acosta, que está 3 seg. atrás do líder. 4º Dixon. 5º Salac. 6º Lowes à frente de Lopez, que cumpriu a primeira penalização por volta longa. Perdeu cerca de 1,5 seg. no processo. 11º Arbolino, 6,6 segundos atrás do líder Chantra.

6ª volta: Lopez está apenas na 10ª posição após a segunda penalização de volta longa. 12º Arbolino, que já estava 39 pontos atrás do líder Acosta antes desta corrida.

7ª volta: Chantra já tem 2 segundos de vantagem sobre Ogura. 3º Acosta, 1,2 segundos atrás. Salac e Dixon lutam pelo 4º lugar, Dixon aumenta a vantagem depois de um erro de Salac, Lowes passa para 4º e despista-se no último sector da Curva 13, depois Joe Roberts vai parar à gravilha. 10º Arbolino.

Volta 8: Chantra lidera com 2,4 segundos de vantagem sobre Ogura. 3º Aciosta à frente de Dixon, Salac, Garcia, Gonzalez, Lopez, Ramirez. 10º Arbolino. 11 Canet. 12º Darryn Binder.

9ª volta: Aldeguer despista-se com o Boscoscuro na Kuve 10.

10ª volta: Dennis Foggia despista-se na curva 9. Chantra tem agora 2,2 segundos de vantagem sobre Ogura. 3º Acosta, 1,4 segundos atrás. 9º Arbolino. Sergio Garcia despista-se na curva 3.

11ª volta: Chantra agora com 2,3 segundos de vantagem sobre Ogura. 3º Acosta. 4º Dixon. 5º Salac. 6º Gonzalez. 7. Ramirez. 8. Lopez. 9. Arbolino. 10. Canet. 11. v/d Goorbergh.

Volta 12: 12º Arbolino, que não ganha uma corrida desde Le Mans, agora em 11º atrás de v/d Goorbergh. Mas Chantra está agora apenas 1,4 s à frente de Ogura. Acosta 1,3 s atrás.

Volta 14: Chantra, da Tailândia, mantém 1,5 s de vantagem sobre Ogura. Acista 1,5 s atrás. 4º Dixon. 5º Salac.

Volta 16: Acosta não perde a esperança pelo 2º lugar. Está agora a apenas 1,4 segundos do herói local Ogura.

17ª volta: Chantra lidera com 1,2 segundos de vantagem sobre Ogura. Acosta 1,4 seg. atrás do japonês. 12º Arbolino.

19ª volta: Chantra vence à frente de Ogura e Acosta.

Resultado Moto2, Motegi (1.10.):

1º Chantra, Kalex,

2º Ogura, Kalex, +

3º Acosta, Kalex