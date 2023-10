Honda Asia: Doble victoria superior en la carrera de casa

En el Gran Premio de Japón, el Team Idemitsu Honda Asia celebró una clara doble victoria en la categoría de Moto2 y dejó así en el olvido el desastre del Gran Premio de la India, cuando ambos pilotos no consiguieron puntuar tras caídas y defectos ajenos a su voluntad.

El director del equipo, Hiroshi Aoyama, se regocijaba: "Una doble victoria histórica, una carrera brillante, ¡no hay nada más posible! Un día perfecto, y en nuestra carrera de casa. Ahora quedan seis carreras y seguiremos empujando".

El tailandés Somikat Chantra dominó durante todo el fin de semana: Mejor tiempo en todas las sesiones de entrenamientos, pole position, récord de la pista, vuelta rápida en carrera, liderato único de principio a fin y victoria por 1,35 seg. "Sienta bien estar de nuevo en el podio después de tanto tiempo", dijo el dominador del fin de semana, que subió por última vez al podio hace más de un año, en el GP de Austria, tras terminar segundo. Ha sido su segunda victoria en Moto2 tras la lograda en el GP de Indonesia 2022.

"No esperaba ganar esta carrera. Después de la primera vuelta tenía 0,6 segundos de ventaja. Intenté aumentar la diferencia, pero hacia el final de la carrera Ogura me estaba alcanzando cada vez más. Tuve dificultades y estuve a punto de caerme varias veces, pero al final conseguí ganar". Con esta victoria, Chantra asciende del noveno al sexto puesto en la clasificación del Campeonato del Mundo intermedio.

El japonés Ai Ogura ocupó la segunda posición de la parrilla en la sesión clasificatoria, también giró segundo en parrilla, pero fue adelantado por Jake Dixon y Alonso López en el intermedio antes de asentarse en la segunda plaza y perseguir a su compañero de equipo. Hacia el final de la carrera fue capaz de reducir la diferencia de más de dos segundos en algunos momentos a 1,2 seg. pero fue incapaz de ponerse a tiro de Chantra en el momento de cruzar la línea de meta.

Con una ventaja de 1,7 segundos sobre el líder del Campeonato del Mundo, Pedro Acosta, se aseguró el segundo puesto sin ningún peligro. "He intentado alcanzar a Chantra pero no he podido, ha sido el piloto más rápido este fin de semana. El segundo puesto en mi carrera de casa es excelente, aunque se esperaba de mí una victoria en casa. Ahora Chantra ha ganado mi carrera de casa y yo he quedado segundo. Quizá sea al revés en la carrera de Tailandia dentro de un mes". Ogura también da un salto en la clasificación del Campeonato del Mundo, del 12º al 10º puesto intermedio.