Honda Asia : Double victoire écrasante à domicile

Somikat Chantra et Ai Ogura ont réalisé une véritable percée lors du Grand Prix du Japon : domination lors des essais, première et deuxième place sur la grille de départ et, pour couronner le tout, une double victoire incontestée.

Lors du Grand Prix du Japon, le team Idemitsu Honda Asia a fêté une nette double victoire dans la catégorie Moto2, faisant ainsi oublier le désastre du Grand Prix d'Inde, où les deux pilotes n'avaient pas marqué de points suite à des chutes et des défauts dont ils n'étaient pas responsables.

Le manager de l'équipe, Hiroshi Aoyama, jubilait : "Un doublé historique, une course brillante, on ne peut pas faire mieux ! Une journée parfaite, et ce lors de notre course à domicile. Il reste maintenant six courses à disputer et nous allons continuer à pousser".

Le Thaïlandais Somikat Chantra a dominé tout le week-end : Meilleur temps lors de toutes les séances d'entraînement, pole position, record de piste, meilleur tour en course, un leadership du départ à l'arrivée et une victoire avec 1,35 sec d'avance. "Cela fait du bien d'être à nouveau sur le podium après une si longue période", s'est réjoui le dominateur du week-end, qui était monté pour la dernière fois sur le podium du GP d'Autriche il y a plus d'un an, après avoir terminé deuxième. Il s'agissait de sa deuxième victoire en Moto2 après le GP d'Indonésie en 2022.

"Je ne m'attendais pas à gagner cette course. Après le premier tour, j'avais 0,6 seconde d'avance. J'ai essayé de creuser l'écart, mais vers la fin de la course, Ogura m'a rattrapé de plus en plus. J'ai eu des difficultés et j'ai failli tomber à plusieurs reprises, mais j'ai quand même fini par gagner". Avec cette victoire, Chantra passe de la neuvième à la sixième place intermédiaire du championnat du monde.

Le Japonais Ai Ogura s'est emparé de la deuxième place sur la grille de départ lors des qualifications et a également pris la deuxième place dans le virage de départ, mais il a été dépassé entre-temps par Jake Dixon et Alonso Lopez avant de s'installer en deuxième position et de se lancer à la poursuite de son coéquipier. Vers la fin de la course, il est parvenu à réduire l'écart de plus de deux secondes à 1,2 seconde, mais il n'a pas pu se rapprocher de Chantra avant la ligne d'arrivée.

Avec une avance de 1,7 seconde sur le leader du championnat du monde Pedro Acosta, il s'est assuré la deuxième place sans problème. "J'ai essayé de rattraper Chantra, mais je n'ai pas pu, il a été le pilote le plus rapide ce week-end. La deuxième place à ma course à domicile est excellente, même si on attendait de moi une victoire à domicile. Maintenant, Chantra a gagné ma course à domicile et j'ai terminé deuxième. Peut-être que ce sera l'inverse lors de la course en Thaïlande dans un mois". Ogura fait également un bond en avant dans le tableau du championnat du monde, passant de la 12e à la 10e place intermédiaire.