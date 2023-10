Honda Asia: doppia vittoria superiore nella gara di casa

Somikat Chantra e Ai Ogura hanno vissuto una vera e propria esperienza nel Gran Premio del Giappone: dominio nelle prove, primo e secondo posto in griglia e, per finire, una doppia vittoria indiscussa.

Al Gran Premio del Giappone, il Team Idemitsu Honda Asia ha festeggiato una netta doppia vittoria nella classe Moto2, facendo così dimenticare il disastro del Gran Premio dell'India, quando entrambi i piloti non sono riusciti a conquistare punti in seguito a cadute e difetti non imputabili a loro.

Il team manager Hiroshi Aoyama ha esultato: "Una storica doppia vittoria, una gara brillante, niente di più è possibile! Una giornata perfetta e nella nostra gara di casa. Ora mancano sei gare e continueremo a spingere".

Il tailandese Somikat Chantra ha dominato per tutto il weekend: Miglior tempo in tutte le sessioni di prove, pole position, record della pista, giro più veloce in gara, vantaggio dall'inizio alla fine e vittoria con 1,35 secondi. "È una bella sensazione salire di nuovo sul podio dopo tanto tempo", ha dichiarato il dominatore del weekend, che era salito sul podio l'ultima volta più di un anno fa, in occasione del GP d'Austria, dopo essere arrivato secondo. È stata la sua seconda vittoria in Moto2 dopo il GP d'Indonesia del 2022.

"Non mi aspettavo di vincere questa gara. Dopo il primo giro avevo 0,6 secondi di vantaggio. Ho cercato di aumentare il distacco, ma verso la fine della gara Ogura stava recuperando sempre di più. Ho avuto difficoltà e ho rischiato di cadere diverse volte, ma alla fine sono riuscito comunque a vincere". Con questa vittoria, Chantra passa dal nono al sesto posto nella classifica intermedia del campionato mondiale.

Il giapponese Ai Ogura ha conquistato il secondo posto in griglia nelle qualifiche, girando anche secondo in griglia, ma è stato superato da Jake Dixon e Alonso Lopez nel frattempo prima di stabilizzarsi al secondo posto e inseguire il suo compagno di squadra. Verso la fine della gara è riuscito a ridurre il distacco da oltre due secondi a 1,2 secondi, ma non è riuscito a raggiungere Chantra quando ha tagliato il traguardo.

Con un vantaggio di 1,7 secondi sul leader del Campionato del Mondo Pedro Acosta, si è assicurato il secondo posto senza alcun pericolo. "Ho cercato di raggiungere Chantra ma non ci sono riuscito, è stato il pilota più veloce di questo fine settimana. Il secondo posto nella mia gara di casa è eccellente, anche se mi aspettavo una vittoria in casa. Ora Chantra ha vinto la mia gara di casa e io sono arrivato secondo. Forse sarà il contrario nella gara in Thailandia tra un mese". Ogura fa anche un salto nella classifica del Campionato del Mondo, passando dal 12° al 10° posto intermedio.