Honda Asia: Dupla vitória superior na corrida em casa

Somikat Chantra e Ai Ogura tiveram uma verdadeira experiência no Grande Prémio do Japão: domínio nos treinos, primeiro e segundo lugares na grelha de partida e, para terminar, uma dupla vitória incontestável.

No Grande Prémio do Japão, a Equipa Idemitsu Honda Asia celebrou uma clara dupla vitória na classe Moto2 e, assim, deixou para trás o desastre do Grande Prémio da Índia, quando ambos os pilotos não conseguiram marcar pontos na sequência de quedas e defeitos sem culpa própria.

O chefe de equipa Hiroshi Aoyama regozijou-se: "Uma dupla vitória histórica, uma corrida brilhante, nada mais é possível! Um dia perfeito, e na nossa corrida em casa. Agora faltam seis corridas e vamos continuar a esforçar-nos".

O tailandês Somikat Chantra dominou todo o fim de semana: Melhor tempo em todas as sessões de treinos, pole position, recorde da pista, volta mais rápida na corrida, liderança do início ao fim e vitória por 1,35 segundos. "É bom estar novamente no pódio depois de tanto tempo", disse o dominador do fim de semana, que subiu ao pódio pela última vez há mais de um ano, no GP da Áustria, depois de terminar em segundo. Foi a sua segunda vitória na Moto2 depois do GP da Indonésia de 2022.

"Não estava à espera de ganhar esta corrida. Depois da primeira volta tinha 0,6 segundos de vantagem. Tentei aumentar a diferença, mas no final da corrida o Ogura estava a aproximar-se cada vez mais. Tive dificuldades e quase caí várias vezes, mas consegui vencer no final." Com esta vitória, Chantra sobe de nono para sexto na classificação intermédia do campeonato do mundo.

O japonês Ai Ogura ficou em segundo lugar na grelha de partida na qualificação, também rodou em segundo lugar na grelha de partida, mas foi ultrapassado por Jake Dixon e Alonso Lopez entretanto, antes de se fixar no segundo lugar e perseguir o seu colega de equipa. No final da corrida, conseguiu reduzir a diferença de mais de dois segundos para 1,2 segundos, mas não conseguiu aproximar-se de Chantra no momento em que cruzou a linha de chegada.

Com uma vantagem de 1,7 segundos sobre o líder do Campeonato do Mundo, Pedro Acosta, garantiu o segundo lugar sem qualquer perigo. "Tentei apanhar o Chantra mas não consegui, ele foi o piloto mais rápido deste fim de semana. O segundo lugar na minha corrida em casa é excelente, embora se esperasse uma vitória em casa. Agora o Chantra ganhou a minha corrida em casa e eu fiquei em segundo. Talvez aconteça o contrário na corrida da Tailândia, daqui a um mês." Ogura também deu um salto na classificação do Campeonato do Mundo, passando do 12º para o 10º lugar intermédio.