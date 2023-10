Pedro Acosta (3º): "No pude alcanzarle".

Con un tercer puesto en el Gran Premio de Japón, Pedro Acosta amplió su ventaja en la clasificación del Campeonato del Mundo en once puntos más y ahora tiene 50 puntos de ventaja sobre su rival Tony Arbolino y hasta 93 sobre el tercer clasificado, Jake Dixon, con seis carreras aún por disputar. Aunque todavía no hay nada decidido, el piloto del equipo Red Bull KTM Ajo está claramente encaminado hacia el campeonato del mundo.

Acosta salió desde la segunda fila de la parrilla en Motegi desde la cuarta posición, se quedó atrapado y tuvo que retroceder hasta la sexta posición. En pocas vueltas había remontado hasta la tercera posición, mientras que su rival Tony Arbolino no se encontraba entre los diez primeros. Por lo tanto, Acosta no corrió más riesgos y se aseguró el tercer puesto del podio con una ventaja de dos segundos sobre Jake Dixon, cuarto, por detrás de Somikat Chantra, de Honda Asia, y Ai Ogura, que celebraron un incontestable uno-dos.

"Dijimos antes de la carrera que era importante superar las primeras vueltas y luego convertir el buen ritmo en un buen final. Acosta no necesita luchar por la victoria en cada carrera, es mucho más importante conseguir puntos en cada una de ellas", resumió un satisfecho Aki Ajo, director del equipo.

"Después de que me pillaran en la salida y me quedara atrás, no pude alcanzar a los líderes", describió Acosta. "Pero un podio en Japón es un buen resultado, sobre todo después de un fin de semana que no fue como nos hubiera gustado, pero en el que seguimos siendo competitivos. Trabajaremos para seguir mejorando de cara a la próxima carrera en Indonesia dentro de quince días".

Resultado carrera Moto2, Motegi (1.10.):

1º Chantra, Kalex, 19 Rdn en 35:19.273 min.

2º Ogura, Kalex, + 1.353 seg.

3º Acosta, Kalex, + 3.080

4º Dixon, Kalex, + 5.065

5º Salac, Kalex, + 10.492

6º González, + 12.961

7º Ramírez, Kalex, + 14.352

8º Canet, Kalex, + 16.360

9º v/d Goorbergh, Kalex, + 17,692

10º D. Binder, Kalex, + 19.405

11º Arbolino, Kalex, + 20.661

12º Roberts, Kalex, + 20.809

13º López, Boscoscuro, + 21.303

14º Guevara, Kalex, + 21,477

15º Baltus, Kalex, + 24.032

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto2 tras 14 de 20 carreras:

1. Acosta, 252 puntos. 2. Arbolino 202. 3. Dixon 159. 4. Canet 124. 5. Lopez 119. 6. Chantra 114. 7. Salac 108. 8. Vietti 106. 9. Gonzalez 104. 10. Ogura 95. 11. Aldeguer 88. 12. Garcia 76. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. roberts 60. 16. baltus 48. 17. j. alcoba 33. 18. d. binder 28. 19. bendsneyder 22. 20. ramirez 20. 21. foggia 18. 22. v/d goorbergh 17. 23. tulovic 12. 24. pasini 11. 25. guevara 8. 26. kelly 1.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Kalex, 345 puntos. 2º Boscoscuro 162. 3º Forward 1.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Red Bull KTM Ajo, 313 puntos. 2º Elf Marc VDS Racing 276. 3º Idemitsu Honda Team Asia 209. 4º Beta Tools SpeedUp 207. 5º Pons Wegow Los40, 200. 6º Inde GASGAS Aspar 167. 7º QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8º Fantic Racing 106. 9º Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 104. 10. Italtrans Racing 78. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 40. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.