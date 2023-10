Pedro Acosta (3e) : "Je n'ai pas pu rattraper le retard".

Après une course tactique sans prise de risques inutiles, Pedro Acosta s'est assuré la troisième place à Motegi. Il a ainsi conforté son avance au championnat du monde. Avec 50 points d'avance, il est en course pour le titre mondial.

Grâce à sa troisième place au Grand Prix du Japon, Pedro Acosta a encore augmenté son avance de onze points au classement du championnat du monde et compte désormais 50 points d'avance sur son poursuivant Tony Arbolino et même 93 sur le troisième, Jake Dixon, alors qu'il reste encore six courses à disputer. Même si rien n'est encore joué, le pilote du team Red Bull KTM Ajo est clairement en route pour le championnat du monde.

Parti en quatrième position sur la grille de départ de la deuxième ligne à Motegi, Acosta s'est retrouvé coincé et a dû se replier en sixième position. En l'espace de quelques tours, il est remonté à la troisième place, tandis que son poursuivant au championnat du monde, Tony Arbolino, n'était pas classé parmi les dix premiers. Acosta n'a donc pas pris de risques supplémentaires et s'est assuré la troisième place du podium avec deux secondes d'avance sur Jake Dixon, quatrième, derrière les deux pilotes de Honda Asia, Somikat Chantra et Ai Ogura, qui ont fêté une double victoire incontestée.

"Nous avons dit avant la course qu'il était important de passer les premiers tours et de transformer ensuite le bon rythme en un bon classement. Acosta n'a pas besoin de se battre pour la victoire à chaque course, il est bien plus important de marquer des points à chaque course", résume Aki Ajo, un manager d'équipe satisfait.

"Après avoir été coincé au départ et avoir été distancé, je n'ai pas pu rejoindre les leaders", a décrit Acosta. "Mais un podium au Japon est un bon résultat, surtout après un week-end qui ne s'est pas déroulé comme nous l'aurions souhaité et au cours duquel nous avons tout de même été compétitifs. Nous allons travailler pour nous améliorer encore plus pour la prochaine course en Indonésie dans deux semaines".

Résultats de la course Moto2, Motegi (1.10.) :

1. Chantra, Kalex, 19 rdn en 35:19,273 min.

2. Ogura, Kalex, + 1,353 sec

3. Acosta, Kalex, + 3,080

4. Dixon, Kalex, + 5,065

5. Salac, Kalex, + 10,492

6. Gonzalez, + 12,961

7. Ramirez, Kalex, + 14,352

8. Canet, Kalex, + 16,360

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 17,692

10. D. Binder, Kalex, + 19,405

11. Arbolino, Kalex, + 20,661

12. Roberts, Kalex, + 20,809

13. Lopez, Boscoscuro, + 21,303

14. Guevara, Kalex, + 21,477

15e Baltus, Kalex, 24,032

Classement au championnat du monde Moto2 après 14 courses sur 20 :

1. Acosta, 252 points. 2. Arbolino 202. 3. Dixon 159. 4. Canet 124. 5. Lopez 119. 6. Chantra 114. 7. Salac 108. 8. Vietti 106. 9. Gonzalez 104. 10. Ogura 95. 11. Aldeguer 88. 12. Garcia 76. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. Roberts 60. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 33. 18. D. Binder 28. 19. Bendsneyder 22. 20. Ramirez 20. 21. Foggia 18. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Tulovic 12. 24. Pasini 11. 25. Guevara 8. 26. Kelly 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 345 points. 2. Boscoscuro 162. 3. Forward 1.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo, 313 points. 2. Elf Marc VDS Racing 276. 3. Idemitsu Honda Team Asia 209. 4. Beta Tools SpeedUp 207. 5. Pons Wegow Los40, 200. 6. Inde GASGAS Aspar 167. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8. Fantic Racing 106. 9. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 104. 10. Italtrans Racing 78. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 40. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.