Pedro Acosta (3°): "Non è riuscito a recuperare".

Dopo una gara tattica e senza rischi inutili, Pedro Acosta si è assicurato il 3° posto a Motegi, allungando ulteriormente la sua leadership nel Campionato del Mondo. Con un vantaggio di 50 punti, è in corsa per il titolo.

Con il terzo posto al Gran Premio del Giappone, Pedro Acosta ha incrementato il suo vantaggio nella classifica del Campionato del Mondo di altri undici punti e ora ha un vantaggio di 50 punti sul rivale Tony Arbolino e ben 93 sul terzo classificato Jake Dixon - con sei gare ancora da disputare. Anche se nulla è ancora deciso, il pilota del team Red Bull KTM Ajo è chiaramente in corsa per il campionato mondiale.

A Motegi Acosta è partito dalla seconda fila dalla quarta posizione, ma è rimasto intrappolato e ha dovuto retrocedere in sesta posizione. Nel giro di pochi giri è risalito in terza posizione, mentre il suo rivale Tony Arbolino non rientrava nella top ten. Acosta non ha quindi corso ulteriori rischi e si è assicurato il terzo gradino del podio con due secondi di vantaggio sul quarto classificato Jake Dixon, dietro a Somikat Chantra e Ai Ogura di Honda Asia, che hanno festeggiato una doppietta indiscussa.

"Prima della gara avevamo detto che era importante superare i primi giri e poi convertire il buon ritmo in un buon finale. Acosta non ha bisogno di lottare per la vittoria in ogni gara, è molto più importante ottenere punti in ogni gara", ha riassunto un soddisfatto team manager Aki Ajo.

"Dopo essere stato ripreso alla partenza e aver perso terreno, non sono riuscito a raggiungere i leader", ha descritto Acosta. "Ma un podio in Giappone è un buon risultato, soprattutto dopo un weekend che non è andato come avremmo voluto, ma in cui siamo stati comunque competitivi. Lavoreremo per migliorare ulteriormente in vista della prossima gara in Indonesia, tra quindici giorni".

Risultati gara Moto2, Motegi (1.10.):

1° Chantra, Kalex, 19 Rdn in 35:19.273 min.

2° Ogura, Kalex, + 1,353 sec.

3° Acosta, Kalex, + 3,080

4° Dixon, Kalex, + 5,065

5° Salac, Kalex, + 10.492

6° Gonzalez, + 12.961

7° Ramirez, Kalex, + 14.352

8° Canet, Kalex, + 16.360

9. v/d Goorbergh, Kalex, + 17.692

10° D. Binder, Kalex, + 19.405

11° Arbolino, Kalex, + 20.661

12° Roberts, Kalex, + 20.809

13° Lopez, Boscoscuro, + 21.303

14° Guevara, Kalex, + 21.477

15° Baltus, Kalex, + 24.032

Classifica del Campionato del Mondo Moto2 dopo 14 gare su 20:

1° Acosta, 252 punti. 2. Arbolino 202. 3. Dixon 159. 4. Canet 124. 5. Lopez 119. 6. Chantra 114. 7. Salac 108. 8. Vietti 106. 9. Gonzalez 104. 10. Ogura 95. 11. Aldeguer 88. 12. Garcia 76. 13. Lowes 74. 14. Arenas 61. 15. roberts 60. 16. baltus 48. 17. j. alcoba 33. 18. d. binder 28. 19. bendsneyder 22. 20. ramirez 20. 21. foggia 18. 22. v/d goorbergh 17. 23. tulovic 12. 24. pasini 11. 25. guevara 8. 26. kelly 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 345 punti. 2° Boscoscuro 162. 3° Forward 1.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo, 313 punti. 2° Elf Marc VDS Racing 276. 3° Idemitsu Honda Team Asia 209. 4° Beta Tools SpeedUp 207. 5° Pons Wegow Los40, 200. 6° Inde GASGAS Aspar 167. 7° QJMOTOR Gresini Moto2, 141. 8° Fantic Racing 106. 9° Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 104. 10. Italtrans Racing 78. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 40. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 22. 14. Onlyfans American Racing 20. 15. Forward Team 1.